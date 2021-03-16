 

Аналитик из Канады раскрыл причину страха военных США перед советскими «Орланами»

16.03.2021, 14:52, Разное
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Военный эксперт из канадского издания Hot Cars Кенни Норман вспомнил о советских тяжелых атомных ракетных крейсерах, создаваемых в рамках проекта 1144 «Орлан». Эти корабли в свое время напугали американцев, поскольку были разработаны специально для противостояния авианосцам.
С учетом того, что крейсер «Орлан» создавался с целью борьбы с авианосцами США, его оснастили атомной силовой установкой, а его арсенал состоял из ракет различных классов. По словам Кенни Нормана, корабль был «вооружен до зубов».

Так, все «Орланы» несли на борту 20 противокорабельных ракет П-700 «Гранит». Для сражения с воздушной техникой крейсер использовал 96 ракет класса «земля – воздух» для системы С-300Ф и 192 ракеты аналогичного класса, но малой дальности 3К95, а также 40 ракет 4К33. В ближнем бою экипаж крейсера мог использовать 30-мм шестиствольные автоматические пушки АК-630. «Орлан» был настолько хорошо защищен, что мог пережить прямое попадание 406-мм снаряда.

На сегодняшний день в составе российского флота находится лишь один крейсер проекта «Орлан» — «Петр Великий». Однако более современные ракетные крейсеры РФ тоже вызывают не меньшее опасение у вероятного противника, добавил Кенни Норман.

Источник: politros.com



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