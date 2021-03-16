81-летняя Тина Тернер в последний раз обратилась к своим поклонникам

Телеканале Sky снял документальный фильм о легендарной певице Тине Тернер. В нем 81-летняя артистка попрощалась со своими поклонниками, в последний раз обратившись к ним с экрана.

Легендарная американская певица Анна Мэй Буллок, более известная, как Тина Тернер, в прошлом году отметила свое 81-летие. На ее долю выпало много испытаний, от проблем в браке до серьезных заболеваний. Не так давно артистка перенесла сразу три опасных недуга, из-за чего медикам пришлось оперировать «рок-королеву». Так, исполнительница тяжело поправлялась после инсульта и онкозаболевания, а в 2017 году ей пришлось пересадить донорскую почку. Плюс ко всему она до сих пор не может полностью излечиться от посттравматического синдрома, «заработанного» в неудачном браке с супругом-тираном.

За долгую сценическую карьеру звезда удостоилась множества наград, в том числе, восьми статуэток «Греми». В ее родном штате Теннесси даже назвали одну из трасс в честь знаменитой землячки, «Шоссе Тины Тёрнер». При этом певица не только считается одной из величайших исполнительниц планеты, по версии музыкального издания «Rolling Stone», но и входит в ТОП-10 лучших танцоров. На счету Тернер множество хитов, ее голос узнаваем с первых нот.

При этом артистка исповедует буддизм, с помощью которого, по ее убеждениям, она не только смогла прекратить ненужные отношения, но и преодолеть многие другие трудности жизни, найдя внутренний мир. Не многим известно, но гражданство у Тины Тернер на данный момент не американское, его она автоматически утратила, приняв восемь лет назад подданство Швейцарии.

В картине о рок-звезде журналисты Sky не только рассказали о ее жизни, но и предоставили артистке возможность заключительной речи к своим фанатам. Как оказалось, певица сейчас намерена отойти от музыкальной деятельности, посвятив свое время семье и собственному здоровью. Сейчас вместе с 65-летним супругом Эрвином Бахом рок-легенда отправится в США, чтобы в последний раз предстать перед многочисленными поклонниками ее творчества.

Источник: www.gazeta.ru