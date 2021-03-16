 

Таинственное письмо о воскрешении обнаружили на могиле матери Федора Бондарчука

16.03.2021, 14:52, Разное
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На могиле матери российского режиссера Федора Бондарчука неизвестная жительница оставила жуткое письмо с отрывком из Священного Писания. Она пообещала, что мама кинодеятеля Ирина Скобцева обязательно воскреснет.
Личность составителя письма остается таинственной, известно лишь ее имя — Лариса. Послание она решила оставить, когда увидела могилу покойной актрисы. Ее до глубины души затронул тот факт, что Ирина Скобцева пережила смерть мужа и дочери, но своим письмом она решила «успокоить» ее родственников.

В послании Лариса процитировала Священное Писание. В этом отрывке говорится, что мертвые на самом деле находятся в бессознательном состоянии, будто они спят. Но пробудить их от смертельного сна все же можно. Женщина уверена, что наступят те времена, когда многих мертвых воскресят.

Стоит напомнить, что Ирины Скобцевой не стало в октябре 2020 года. Ее похоронили рядом с супругом Сергеем Бондарчуком и дочерью Аленой, умершей в 2009 году от рака.

Источник: riafan.ru



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