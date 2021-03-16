 

Экономист рассказал о способе получать пенсию за умершего родственника

16.03.2021, 14:48, Разное
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Политолог и экономист Антон Любич рассказал, каким образом родственники могут получать пенсию за умершего пенсионера в России. Для этого нужно вернуть накопительную часть пенсии.

Любич пояснил, что деньги, которые граждане самостоятельно переводили на накопительные пенсионные счета, могут быть унаследованы. Чтобы родственники умерших смогли получить эти средства, необходимо разморозить накопительные пенсии, взносы по которым были сделаны до 2014 года и компенсировать период выплат с 2014 по 2021 год, сообщает Ura.ru.



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