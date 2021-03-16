В рамках борьбы с экстремизмом во Владикавказе закрыли торговый павильон «Русское мясо»

Ленинский районный суд Владикавказа удовлетворил иск отделения «Центра-Э» (федеральной службы по борьбе с экстремизмом и его проявлениями) по Республике Северная Осетия – Алания против индивидуального предпринимателя Бараева И.И., разместившего на центральном рынке города павильона «Русское мясо».

В ходе проведённой экспертизы в названии были обнаружены признаки умышленного разжигания межнациональной розни. Несмотря на утверждение ответчика, суд вынес решение о закрытии торговой точки и утилизации всей продукции. Против владельца объекта будет возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Бараеву грозит штраф в размере 300-600 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительные работы сроком от 2 до 5 лет с лишением права торговать мясом.

Павильон на центральном рынке был демонтирован, а на его месте появился новый торговый объект – «Армянский лаваш». Как пояснили эксперты, Бараев мог избежать наказания, если бы использовал прилагательное «российский».

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