 

В рамках борьбы с экстремизмом во Владикавказе закрыли торговый павильон «Русское мясо»

16.03.2021, 14:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ленинский районный суд Владикавказа удовлетворил иск отделения «Центра-Э» (федеральной службы по борьбе с экстремизмом и его проявлениями) по Республике Северная Осетия – Алания против индивидуального предпринимателя Бараева И.И., разместившего на центральном рынке города павильона «Русское мясо».

В ходе проведённой экспертизы в названии были обнаружены признаки умышленного разжигания межнациональной розни. Несмотря на утверждение ответчика, суд вынес решение о закрытии торговой точки и утилизации всей продукции. Против владельца объекта будет возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Бараеву грозит штраф в размере 300-600 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительные работы сроком от 2 до 5 лет с лишением права торговать мясом.

Павильон на центральном рынке был демонтирован, а на его месте появился новый торговый объект – «Армянский лаваш». Как пояснили эксперты, Бараев мог избежать наказания, если бы использовал прилагательное «российский».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Трамп предложил отложить выборы президента США

10.09 / Зачистка

20.10 / Названо условие появления коллективного иммунитета от коронавируса

21.11 / Законодательное дыхание Чейна-Стокса

11.10 / Елена Малышева опровергла данные о волдырях на теле при коронавирусе

18.02 / В Великобритании нашли письмо с предсказаниями о будущем

15.11 / С Кляйна сдули пену

23.07 / Элла Памфилова не верит избирателям

07.11 / Оладух-авиатор – Личное мнение

23.10 / Мнение: Эрдоган. Раскрытые карты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска