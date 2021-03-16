 

28 дней лечения позади: принц Филипп выписан из больницы

16.03.2021, 14:16, Разное
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Тяжелые дни лечения позади: стало известно, что 99-летний принц Филипп сегодня был выписан из Госпиталя святого Варфоломея, куда был переведен 1 марта из Больницы короля Эдварда VII. В госпитале расположен знаменитый Barts Heart Centre, который специализируется на лечении в области кардиологии. Изначально Филипп попал в больницу из-за некой инфекции, однако чуть позже представитель Букингемского дворца добавил, что у герцога обострилось и давнее заболевание сердца. Потребовалась небольшая операция, которую Филипп перенес хорошо. Теперь ему предстоит восстановление уже в родных стенах рядом с Ее Величеством Елизаветой II.

Пока Филипп находился в больнице, СМИ атаковали вопросами о его самочувствии родных. Так, с официальными заявлениями несколько раз выступал Букингемский дворец, затем комментарии давали младший сын Филиппа – принц Эдвард – и внук – принц Уильям. Позже журналистам удалось узнать о самочувствии герцога Эдинбургского у его невестки – герцогини Камиллы. 

Мы слышали сегодня, что он понемногу идет на поправку. Это очень хорошие новости, так что держим за него кулачки, – ответила Камилла.

Также она добавила, что “временами он испытывает боль”, не уточнив какие-либо другие детали.

Принц Чарльз предпочел не комментировать состояние отца, а лично проведать его в госпитале: он навестил Филиппа 20 марта.



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