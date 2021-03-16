Ответят за восточный базар?

Шиитская боевая группировка «Хезболла» приняла приглашение в Москву.

В Москву прибыла официальная делегация ливанского представительства проиранской шиитской партии «Хезболла».

«Хезболла» — не только заметный политический игрок в ближневосточном регионе. Это еще и мощная вооруженная группировка, квазигосударственное формирование, дублирующая институты государства. Приглашение посетить Москву ливанская «Хезболла» получила в феврале. В числе намеченных встреч — МИД, Госдума, Совет национальной безопасности. Это приглашение «Хезболла» приняла с радостью: для нее наступили непростые времена, и не без участия России.

Визит, который продлится 4 дня, очевидно, будет посвящен обсуждению ситуации, сложившейся в Сирии. Россию заметно утомила сирийская война, длящаяся одиннадцатый год, выродившаяся во внутренние разборки между игроками «на местах». И даже на очередной встрече в астанинском формате, которая прошла в Сочи в феврале, самой часто повторяемой мантрой со стороны представителей РФ было прекращение войны в Сирии и начало мирного политического процесса.

План, предлагаемый Россией, не устраивает ни Иран, ни подконтрольную ему «Хезболлу».

„

Иранские интересы в Сирии оказались под угрозой с тех самых пор, как РФ ввела военный контингент в Сирию в конце сентября 2015 года.

Тактически и Россия, и Иран с «Хезболлой» действуют в поддержку правительства Башара Асада. Однако стратегические цели у них разные.

Режим Асада, который имеет значительный финансовый долг перед Ираном, в лице РФ нашел спасательный круг. Не только в финансовом плане (нынешнее руководство Сирии задолжало РФ колоссальные суммы), а скорее в плане ослабления иранского влияния.

Шиитский Иран имеет давние связи с алавитской семьей Асадов в Сирии, а характер нынешних отношений с Башаром Асадом аналитики в регионе мягко определяют как «покровительство». Данное «покровительство» не предполагает большой широты действий для Асада: Сирия уже много лет следует в фарватере грандиозного иранского геополитического плана по объединению государств со значительным шиитским представительством в так называемый «шиитский полумесяц». От Ирана, через Ирак и Сирию, дуга дотянется до Ливана и упрется в Израиль (уничтожение которого, напомним, продекларированно как итоговая цель существования «Хезболлы»).

Война в Сирии оказалась на руку иранцам. Правозащитники вот уже много лет говорят о «демографическом инжениринге» в Сирии: отдельные, преимущественно суннитские, районы Сирии заселяются шиитами из Ливана, Ирана и Ирака. Оппозиционно настроенное коренное население лишено всяких прав и возможностей вернуться из-за драконовских законов, принимаемых режимом.

Вряд ли Башару Асаду сильно по вкусу его инструментальная роль в деле строительства «шиитского полумесяца». Включение РФ в конфликт существенно повысило для него возможности поторговаться и выбрать своего «купца».

Войдя в Сирию, РФ сильно спутала карты других игроков.

В частности, были перекрыты большинство контрабандных маршрутов вдоль ливано-сирийской границы, а контрабанда оружия и наркотиков — это кровеносная система «Хезболлы».

Следом под влиянием РФ был сформирован знаменитый Пятый добровольческий штурмовой корпус сирийской армии, состоявший в основном из ливанских и сирийских добровольцев, не приветствующих методы «Хезболлы». Воюя вместе с русскими, бойцы «Пятого корпуса» нередко попадали в прямые вооруженные столкновения с той же «Хезболлой» и другими проиранскими формированиямии.

Достигнутые в прошлом году договоренности между Россией и Турцией о совместном патрулировании окрестностей Идлиба тоже были не сильно на руку Ирану, который небезосновательно до тех пор считал себя доминирующей силой в регионе.

„

Инициированные Россией мирные переговоры между режимом Асада и сирийской оппозицией составляют уже прямую угрозу иранскому влиянию в Сирии.

Теперь же на кону стоит последняя карта в регионе, кончик «шиитского полумесяца» — Ливан.

На минувшей неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в ОАЭ с избранным премьер-министром Ливана Саадом Харири. Послание Лаврова было ясным: РФ поддерживает усилия Харири по формированию независимого правительства, а «Хезболле» необходимо «встать в строй» и положить конец попыткам саботажа ливанского государственного строительства.

Сегодня в Ливане «Хезболла» — практически монополист на внутриполитическом рынке. С тех пор, как сирийская армия вышла из Ливана в 2005 году, каждое правительство фактически было сформировано с согласия этой партии. Ключевые министерства, такие как министерство финансов, здравоохранения, обороны, энергетики, контролировались «Хезболлой» и ее союзниками. Массовые протестные выступления в Ливане, которые продолжаются последние полтора года и которые фактически парализовали экономику Ливана, спровоцировали «закручивание гаек»: «Хезболла» усилила свой контроль за разными областями общественной жизни через собственное вооруженное крыло, более мощное и лучше вооруженное, чем ливанская армия. Однако это мало помогает, партия теряет свою «народную базу». Так в минувшие выходные в Ливане жители шиитского района Баальбек выгнали из дома депутата от «Хезболлы» Хусейна Эль-Хадж Хасана, обвинив его в коррупции. Люди окружили резиденцию депутата, жгли шины и перекрыли подъезды к ней. В итоге тот бежал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы уже отдали 200 тысяч жизней в борьбе с Асадом. Вам мало?»

О чем российский МИД договаривается с сирийской оппозицией, которую еще недавно в РФ перечисляли через запятую с террористами

За долгие годы господства в регионе «Хезболла» отрастила мощную административную инфраструктуру. У них есть собственная уличная полиция, собственная система налогообложения, свои тюрьмы и центры содержания под стражей, куда помещают тех, кто их критикует.

Однако после взрыва в бейрутском порту в августе прошлого года мест для критиков в тюрьмах «Хезболлы» уже не хватает.

Напомним, в тот день, 4 августа, в результате взрыва в порту Бейрута погибло более 200 человек, многочисленные кварталы в центре Бейрута были разрушены. Согласно одной из версий следствия, причиной взрыва стала детонация боеприпасов «Хезболлы», которые хранились в одном ангаре с арестованными в 2013 году 2,7 тысяч тонн аммиачной селитры. Международное расследование обстоятельств взрыва собрало информацию, указывающую на то, что селитра, хранившаяся в бейрутском порту под охраной бойцов «Хезболлы», могла предназначаться для изготовления бочковых бомб, которые режим Асада использовал против гражданского населения в соседней Сирии.

Все эти обстоятельства заставляют «Хезболлу», и без того не сильно любимую международным сообществом, склонить голову и прислушаться к дипломатическим сигналам, посылаемым Россией.

Вадих Эль-Хайек

—