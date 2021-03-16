Столтенберг заявил об отказе Москвы проводить заседание РФ – НАТО

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что РФ в прошлом году отклонила все предложения провести заседание Совета РФ – НАТО (СРН).

«С февраля (2020 года) НАТО неоднократно приглашала Россию созвать заседание Совета РФ – НАТО. РФ неизменно отклоняла эти приглашения. Вследствие этого никаких заседаний Совета РФ – НАТО в 2020 году не проводилось», – говорится в ежегодном докладе генсека НАТО, передает ТАСС.

Между тем, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что именно в НАТО отказались от предложений РФ по выходу из кризиса в отношениях.

Ранее Столтенберг заявил, что Россия, терроризм, подъем Китая и климатические изменения являются главными угрозами Североатлантическому альянсу.