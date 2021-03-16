 

Минобороны разъяснило данные о первом запуске ракеты «Рокот-М»

16.03.2021, 14:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минобороны опровергло данные о том, что первый пуск конверсионной ракеты-носителя легкого класса «Рокот-М» будет коммерческим.

«Информация о коммерческом назначении первого пуска модернизированной конверсионной ракеты-носителя легкого класса «Рокот-М» не соответствует действительности», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Как уточнили в министерстве, модернизация ракетно-космического комплекса «Рокот» проводится в рамках гособоронзаказа за счет средств Минобороны РФ для проведения запусков космических аппаратов в интересах российского военного ведомства.

«Министерство обороны не рассматривает вопрос возможности применения данной ракеты-носителя в интересах запусков космических аппаратов по коммерческим программам», – добавили в ведомстве, подчеркнув, что производство «Рокота-М» организовано с применением только отечественных компонентов.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на компанию Eurockot Launch Services GmbH, что первый пуск ракеты «Рокот-М» без украинских комплектующих запланирован на вторую половину 2022 года и компания готова принимать заказы на пусковые услуги. Сейчас такой информации на сайте компании нет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / В бундестаге ФРГ решили поднять вопрос водной блокады Крыма Украиной

12.08 / В Подмосковье сказали, кто первым получит вакцину от коронавируса

02.01 / Армию на западе РФ решили усилить боевыми машинами «Терминатор»

28.02 / Общество: Уникальный поход научил подводников новому способу противодействия США

21.07 / СМИ стараются выставить в дурном свете хороших парней — американских полицейских

30.06 / Fox News – «здоров как бык» — во время интервью Джонсон отжался от пола и рассказал о планах по восстановлению экономики

27.10 / Гинцбург объяснил снижение уровня антител к COVID-19 после вакцинации

30.12 / Аргентина делает ставку на «Спутник V» в борьбе с коронавирусом?

24.06 / Исторический минимум жалоб

05.03 / «Скопинского маньяка» отказались заселять в гостиницу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска