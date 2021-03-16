Минобороны разъяснило данные о первом запуске ракеты «Рокот-М»

Минобороны опровергло данные о том, что первый пуск конверсионной ракеты-носителя легкого класса «Рокот-М» будет коммерческим.

«Информация о коммерческом назначении первого пуска модернизированной конверсионной ракеты-носителя легкого класса «Рокот-М» не соответствует действительности», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Как уточнили в министерстве, модернизация ракетно-космического комплекса «Рокот» проводится в рамках гособоронзаказа за счет средств Минобороны РФ для проведения запусков космических аппаратов в интересах российского военного ведомства.

«Министерство обороны не рассматривает вопрос возможности применения данной ракеты-носителя в интересах запусков космических аппаратов по коммерческим программам», – добавили в ведомстве, подчеркнув, что производство «Рокота-М» организовано с применением только отечественных компонентов.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на компанию Eurockot Launch Services GmbH, что первый пуск ракеты «Рокот-М» без украинских комплектующих запланирован на вторую половину 2022 года и компания готова принимать заказы на пусковые услуги. Сейчас такой информации на сайте компании нет.