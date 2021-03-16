Быков: Во время съемок “Дурака” мы увидели такую нищету и обездоленность, что, честно говоря, запили

Российский кинорежиссер, сценарист, композитор, продюсер и актер Юрий Быков рассказал в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордон, что снимать фильм “Дурак” было психологически тяжело – во время съемок часть команды запила.

Основную часть фильма снимали в жилом общежитии в Туле.

“Я никогда не был в такой клоаке, что ли. Я никогда не думал, что люди могут так бедно и так плохо жить. Я, проживший в городе Новомичуринске Пронского района [Рязанской области] достаточно долго, видевший 90-е и помнивший бесконечные задержки зарплаты и то, что надо было каждый год вскапывать под лопату вместе с матерью 16 соток, чтобы посадить картошку… Это все я прекрасно помню. Но то, что я увидел в зрелом возрасте (а мы снимали в 2013 году, то есть мне уже было далеко за 30)… Мы увидели такую нищету и такую обездоленность, что, честно говоря, запили там. Это правда. Я этого не скрываю”, – рассказал Быков.

Он уточнил, что запили не артисты, а “несколько ключевых человек” из съемочной группы.

“Не буду говорить кто, но в группе [были] близкие мне соратники, – отметил режиссер. – Это было очень тяжело. То есть была в чистом виде, неподдельная балабановщина, но еще и прямо здесь, наглядно. Я вам скажу больше. Артисты иногда выходили покурить и говорили: “Слушай, дай 15–20 минут”. Например, Дима Куличков, когда играет первую сцену, должен пройти к своей жене, спросить у нее, деньги где, потом убежать обратно, избить свою дочь… Он сделал два-три дубля, подошел и сказал: “Слушай, можно, я передохну? У меня, по-моему, сейчас сердечный приступ [случится]”, – вспомнил режиссер.

Быков сказал, что подобные социальные картины “налагают серьезнейший отпечаток”, но когда он снимал этот фильм, этого не понимал.

“Я вам больше скажу: я всерьез думал, что я больше никогда ничего подобного снимать не буду. И отчасти поэтому я снимал потом [телесериал] “Метод”, снимал какие-то коммерческие картины – потому что мне не хотелось с этой реальностью в принципе соприкасаться. И когда фидбек на “Дурака” пришел благодаря [российскому видеоблогеру, обозревателю кинофильмов] Жене Баженову, благодаря [журналисту Юрию] Дудю и так далее, то меня в какой-то момент вроде как подстегивали к тому, чтобы продолжать заниматься этим – исследовать периферию, находить эти червоточины… И я с ужасом представлял, что от меня ждут чего-то подобного в следующем фильме, допустим, а я не готов в это входить в принципе”, – отметил Быков.

Гордон напомнил, что, как признавался сам режиссер, после съемок “Дурака” он около полугода находился в суицидальной депрессии.

“Суицидальная” – это, наверное, преувеличение мое. Я просто решил подчеркнуть. Но то, что я видел в этом общежитии и смешного, и грустного на протяжении всего съемочного периода, конечно, меня угнетало страшно”, – сказал он.

Журналист уточнил у режиссера, правильно ли он понял, что разрушающийся дом в фильме “Дурак” – это разрушающаяся Россия.

“Ну, вообще, когда я писал сценарий, мне казалось очевидным, что все, что накоплено было и до сих пор используется еще со времен Советского Союза, вся инфраструктура, – это то наследие, которое мы должны отсоединить. Понятно, что должны быть переходные периоды, понятно, что мы сразу не можем перескочить из панелек в какие-то благоустроенные дома… Но в целом это ощущение, что все, что мы накапливали, очень быстро устарело и пришло в негодность, – это была отправная точка”, – сказал Быков.

После съемочного процесса стало понятно, что получилось что-то большее, чем задумывалось, продолжил он.

“Просто потому, что я-то делал историю о человеке, у которого есть совесть, вопреки всем остальным и вопреки опасности, а получилось, что эта история еще и про то, что есть это общежитие, в котором сидит этот запуганный, ничего не хотящий знать народ, и говорит, что и так нормально, а на самом деле не нормально. И когда меня спрашивают, почему дом не падает в конце, я говорю: именно потому, что он в любом случае упадет. Просто трагедия в том, что люди заходят обратно в этот дом и не пытаются ничего изменить. И в этом смысле метафора разрушающегося дома сложилась в метафору разрушающейся России, этого пространства, в котором надо что-то менять, чтобы дальше что-то происходило и менялось к лучшему”, – отметил режиссер.

Интервью с Быковым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

Фильм “Дурак” вышел в 2014 году. Он рассказывает историю сантехника, который спасает жильцов разваливающегося общежития. Картина получила несколько кинонаград, в том числе “Нику” за лучшую сценарную работу, а также три приза на фестивале в швейцарском Локарно.

Фильм провалился в прокате, но в 2015 году к нему пришла популярность, в том числе после положительного видеообзора Баженова (он известен под псевдонимом GoodComedian). На сегодняшний день этот обзор собрал почти 2,3 млн просмотров.

Всего 39-летний Быков снял пять полнометражных фильмов: кроме “Дурака”, “Жить”, “Майор”, “Завод” и “Сторож”. Сейчас снимает шестой, его рабочее название – “Хозяин”.



Дмитрий ГОРДОН

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