“Спасибо за доверие к старику”. 83-летний Хопкинс прокомментировал свое появление в списке номинантов на “Оскар”

83-летний американский актер Энтони Хопкинс 15 марта в Instagram прокомментировал свое появление в списке номинантов премии “Оскар” в категории “Лучший актер” за главную роль в фильме французского драматурга, писателя и режиссера Флориана Зеллера.

“Спасибо, Флориан, за доверие к этому старику и за прекрасную возможность поработать с вами и вашим выдающимся актерским составом”, – написал актер.

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Публикация от Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)

Хопкинс – пятикратный лауреат премии “Оскар”. Три статуэтки он получил в номинации “Лучшаямужская роль” и две за победу в категории “Лучшая мужская роль второго плана”.

15 марта Академия кинематографических искусств и наук США 15 марта назвала список номинантов на премию “Оскар 2021”. Картина “Отец” представлена в шести категориях.

Церемония вручения премии “Оскар” состоится 25 апреля 2021 года.

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