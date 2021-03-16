 

Ученые: Спящие люди способны слышать то, что им говорят

16.03.2021, 14:02, Разное
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Международная команда ученых изучила явление и особенности «осознанного сна». Как оказалось, спящий человек способен не только слышать то, что ему говорят, но и выполнять несложные операции.
Научное издание Current Biology обнародовало статью об исследовании, проведенном международной группой профессионалов на базе Северо-Западного университета в США. Эксперты из разных стран мира проанализировали существующую информацию о так называемом «осознанном сне». Также специалистами был проведен ряд экспериментов с привлечением добровольцев, в процессе которого фиксировалась их реакция непосредственно во время общения в спящем состоянии.

Результаты опыта показали, что во время сна люди не теряют способности не только слышать, но и производить некоторые операции, например, осуществлять нетрудные вычисления или следовать каким-либо указаниям. Спящие взаимодействовали и общались в режиме реального времени с экспериментаторами на фазе быстрого сна. Всего обычно выделяется две основные фазы, зависимые от мозговых волн, NREM с медленными движениями глаз и REM с быстрыми движениями.

Произведенная учеными работа является уникальной, обнаруженное явление «интерактивного сна» дает основания для далеко идущих перспектив для науки в целом. Дальнейшие исследования покажут перспективы разработок в сфере как сновидений, так и памяти. На их основе могут быть разработаны лекарственные средства не только для улучшения умения запоминать, но и для лечения целого ряда неврологических расстройств.

Источник: inosmi.ru



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