 

Раскрыты ранее неизвестные подробности свадьбы Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова

16.03.2021, 14:02, Разное
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Алла Пугачева и Филипп Киркоров не только самые известные российские артисты, но и бывшие супруги. В Сети раскрыли ранее неизвестные подробности свадьбы поп-короля и Примадонны, которую он шутливо называл «тетей».
Шестнадцать лет назад Алла Пугачева и Филипп Киркоров были мужем и женой. В браке звездная пара прожила вместе 11 лет, их бракосочетание стало одной из главных новостей 1994 года. Однако, как оказалось, общественность не знала все детали звездной свадьбы. Сейчас в Сети появилась ранее не обнародованная информация о мероприятии.

Веселый и озорной Киркоров некоторое время называл возлюбленную «тетей», именно она стала первой женщиной, которую он увидел по телевизору после визита к Ванге. Со слов провидицы, эта дама и должна была стать женой тогда еще юного Филиппа. Так и произошло, после конкурса «Ялта-88», Пугачева заметила начинающего певца и пригласила поработать в ее театре. Несмотря на разницу в 18 лет, они после свадьбы в Санкт-Петербурге отправились венчаться в Иерусалим. Роман Родин, в тот период друживший с парой, раскрыл подробности торжественной церемонии.

Свадебное действо было организовано в спешке, из-за этого ответственные лица забыли приобрести цветы для жениха и невесты. Когда Родин, как свидетель, должен быть вручить Алле Борисовне букет, ему на выручку пришел друг. Он передал мужчине цветы, которые нашел в храме. В то же время, как заметил сам друг супружеской пары, окружающие сначала как-то подозрительно смотрели на него, а после и вовсе отобрали букет. Как пояснили Родину потом, это были цветы Анатолия Собчака. К счастью, он также понял ситуацию и передал свой букет Алле Пугачевой.

Источник: inforeactor.ru



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