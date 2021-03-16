Джефф Фаулер сообщил о начале съемок сиквела «Соник в кино»

Официально стартовали съемки второй части про синего ежика Соника по мотивам одноименной видеоигры. Об этом рассказал режиссер оригинальной ленты «Соник в кино» Джефф Фаулер на своей странице в Twitter.

Вторая часть станет прямым продолжением первого фильма, в основу которого легла видеоигра Sonic the Hedgehog, выпущенная для домашних консолей Sega. Кроме самого анонса режиссер Джефф Фаулер опубликовал промо-изображение к продолжению.

Создатели сиквела планируют завершить съемочный процесс через два месяца. У второй части фильма про ежика Соника еще нет официального названия на русском языке, но выпустить его могут уже в апреле 2022 года. В работе над продолжением принимают участие создатели оригинальной ленты.

Стоит отметить, что «Соник в кино», выпущенный на экраны в феврале 2020 года, стал одним из кассовых проектов, снятых по мотивам видеоигр. В главных ролях в нем снялись такие актеры, как Джим Керри, Джеймс Марсден и Бен Шварц.

Источник: www.cybersport.ru