 

«Южноафриканский» штамм SARS-Cov-2 добрался до России

16.03.2021, 13:46, Разное
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По данным ведомства, в последнее время был проведен сбор 8159 образцов клинического материала от лиц, вернувшихся из-за рубежа.

– Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два – относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации, – говорится в сообщении Роспотребнадзора. В ведомстве отметили также, что ситуация остается на контроле.

Напомним, о выявлении «южноафриканских» штаммов были заявлено в конце 2020 года, их обнаружили в ЮАР, Великобритании и Бразилии. Впоследствии стало известно, что новые варианты SARS-Cov-2 могут поражать пациентов, которые уже перенесли коронавирус или получили вакцину. Кроме того, новая мутация оказалась примерно на 50% заразнее предыдущих, установили южноафриканские ученые.

В феврале Всемирная организация здравоохранения подтвердила повышенную заразность мутации из ЮАР и предупредила, что география распространения новых штаммов коронавируса расширяется.



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