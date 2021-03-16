Скандалы: Танковый отбой

Почему разрекламированный боевой комплекс «Армата» уже семь лет не может поступить в войска

Срок поставки танков «Армата» в войска в очередной раз перенесён. Теперь на 2022 год. А ведь изначально планировалось начать серийное производство примерно в 2015 году. В результате прорывной проект ультрасовременного танка, вместо того чтобы стать триумфом российской оборонной промышленности, показал всему миру её слабые стороны. В концепцию танка было заложено несколько передовых (на момент создания) решений. Например, бронекапсула для экипажа, «умная» подвеска, дистанционно управляемое оружие. Но главное – интеллектуальная начинка. По идее, «Армата» могла бы получать информацию от разведчиков-беспилотников и радаров и передавать целеуказание звену Т-90, координируя его работу. Но красивую идею пока так и не удалось реализовать. Что же пошло не так?

В России нет нужных технологий

Историки вооружений говорят, что концептуально «Армата» не так уж и нова. Ей предшествовали разработки Т-74 и Т-95 1970-х и 1990-х годов соответственно. Но они так и не были реализованы, потому что возможности советской промышленности просто не поспевали за идеями военных конструкторов. В первую очередь речь шла об электронике. А вот в XXI веке появился реальный шанс воплотить былые мечты в реальность. Но дело не в том, что отечественная оборонка сделала резкий скачок в развитии. Просто появилась возможность купить технологии за рубежом, в том числе и у недавних потенциальных противников, стран НАТО.

В результате на иностранные комплектующие, насколько нам известно, оказались завязаны важнейшие узлы и агрегаты. От силовой установки до прицельного комплекса. Даже броня, которая использовалась на демонстрационных образцах, была сделана с применением иностранной технологии. Но после введённых в 2014 году против РФ санкций некоторые западные разработки оказались недоступны. Пришлось закладывать время на создание отечественных аналогов.

Планы обрушились вслед за рублём

Те импортные комплектующие, которые всё же можно купить, преподнесли другой сюрприз – постоянно растущую цену. Ведь курс рубля в последние годы уверенно проседает. В результате Уралвагонзавод просто не мог назвать окончательную стоимость серийного производства «Армат». В 2015 году речь шла о 250 млн рублей, в 2018-м – уже о 450 миллионах. Первоначальный план Минобороны закупить 2300 танков нового поколения даже при первой цене не укладывался в разумные бюджеты. А появление нового ценника поставило переговоры о массовых закупках на долгую паузу.

По её окончании было заявлено, что нет необходимости оснащать Российскую армию большим количеством такой техники, как «Армата», поскольку последние версии танков Т-72 имеют высокую эффективность. И это выглядело разумным с учётом того, что сейчас на вооружении в войсках находится более 3 тыс. танков Т-80, Т-90 и модернизированных Т-72. Кроме того, от 10 до 15 тыс. машин законсервировано на базах хранения. Зачем пополнять эту армаду, толком не ясно. Ведь сценарий массового использования танков для обороны рубежей РФ выглядит довольно фантастичным.

Вместо цехов – долгострой

Впрочем, разрабатывать и внедрять новую технику взамен старой всё же необходимо, чтобы не отстать от прогресса. И западные санкции, как заявлялось, способствуют развитию отечественной промышленности. В итоге Минобороны и производители согласовали партию в размере «более сотни машин». Резкое сокращение планов можно объяснить не только высокой ценой, но и вот такой неприятной историей.

Под сборку танка нового поколения Уралвагонзавод затеял строительство новых цехов. Тендер на 756 млн рублей в 2017 году получила московская компания «Строй Групп», но в 2020 году руководство компании было арестовано. Менеджеров обвинили в хищении около 3 млрд рублей, полученных на реконструкцию оборонных предприятий. Уже до этого Уралвагонзавод судился с генподрядчиком по поводу затягивания сроков сдачи объекта и взыскивал неустойки, но в итоге цеха так и остались недостроенными. Так что если бы в самое ближайшее время и возникла необходимость в массовом производстве «Армат», то встал бы вопрос – где их делать?

Кстати

До сих пор не представлен штатный боеприпас под гладкоствольную пушку 2А82, которой должны быть оснащены серийные боевые машины «Армата». Подряд на разработку снаряда получил «Росатом». Новости об этом появились ещё в 2017 году, но о результатах разработки пока информации нет.

– Снаряд будет готов к моменту поставок в Вооружённые силы РФ установочной партии танков в конце 2021 года, – пообещал на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби Андрей Терликов, генеральный конструктор разработчика машины, Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения.

Танк для парадов и выставок

Уралвагонзавод не сдаётся и время от времени информирует общественность об очередных успехах своего вечно перспективного изделия. Например, для экипажа разрабатываются такие удобства, как голосовой помощник. То есть бортовая система диагностики танка «Армата» может самостоятельно определять неисправность и сообщать о ней приятным женским голосом. Также в танке предусмотрен полноценный туалет, чтобы экипаж мог максимально долго выполнять боевую задачу.

Пока происходили все эти доработки, военные эксперты стали поговаривать о том, что сама концепция «Арматы» вот-вот устареет. Ведь сейчас ставка делается на беспилотную военную технику. В соответствии с этим трендом в июле прошлого года «Армату» протестировали в беспилотном режиме. Однако функционеры «Ростеха» тут же заявили: о серийном производстве беспилотных «Армат» речь не идёт. Просто на экспериментальном танке отрабатываются перспективные технологии.

Между тем в прошлом году «Армата» получила экспортный паспорт, а в этом её рассекретили на международной выставке вооружений IDEX 2021 в Абу-Даби. Ещё раньше было заявлено, что ряд стран – Китай, Индия, Египет и некоторые государства Юго-Восточной Азии – выразили заинтересованность в покупке танка. Однако трудно сказать, как этот интерес будет удовлетворён, ведь Уралвагонзавод до сих пор не выполнил контракт на поставку сотни машин Минобороны РФ, о котором было объявлено ещё в 2016 году. Изготовить их предстоит в течение ближайших одного-двух лет. Пока что результат проекта «Армата» – это пробная партия из двух десятков машин. Они вот уже более пяти лет как проходят испытания, участвуют в парадах и выставках.

Александр Храмчихин, Руководитель аналитического отдела Института политического и военного анализа

– Детали реализации проекта «Армата» держатся в секрете, и судить о его готовности сегодня довольно сложно. Вероятнее всего какие-то недоработки есть, и ещё потребуется некоторое время на устранение. Но всё-таки основной причиной задержки является неподъёмная цена этого танка. Видимо, военные и промышленность не могут договориться между собой. Очень жаль, если это станет причиной отказа от танка «Армата», а также от целого семейства машин, созданных на его базе. В Российской армии бронетанковая техника безнадёжно устарела и требует обновления. По конструкции танк Т-14 «Армата» радикально отличается от всех современных российских и зарубежных машин. Главной инновацией стала необитаемая башня, что даёт экипажу больше шансов на выживание.

Александр Степанов