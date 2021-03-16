Мнение: Реакция на щипцы

Обещала вчера рассказать, для чего нужно видеть точную конструкцию чужих щипцов.

Чтобы сделать верный ответный ход, вы должны видеть, что именно сделал ваш партнер.

Верный ход нужно делать не только тогда, когда вы заинтересованы в своей значимости для человека, а всегда.

Многие до сих пор думают, что с людьми, значимость которых близка к нулю или вовсе отрицательная, можно вести себя как угодно.

Некоторые даже считают, что если хочется избавиться от человека, можно вести себя как угодно плохо, а вести себя хорошо “неэтично”, ведь он тогда больше привяжется.

У поля есть один закон, о котором я уже говорила.

Ваша фигура – одна и та же, и для вашего поля, и для общего, и в отношениях с одним партнером и в отношениях с другим.

Если вы уменьшаете свою фигуру действиями мимо границ в отношениях с одним человеком, пусть даже вы мечтаете избавиться от него, то ваша фигура уменьшается вообще, и в отношениях с тем, в кого вы влюблены, тоже.

Невозможно действовать в одних отношениях глупо или низко, но сохранять свою фигуру красивой в других отношениях.

Вы один и тот же. И поле ваше – объективный цензор, оно постоянно отражает ваш образ, вашу персону, сохраняя последний вариант со всеми внесенными вами коррективами. Вот почему мы говорим, что фигура пластична, она может меняться. Но никакие внесенные изменения нельзя скрыть, нельзя действовать понарошку, даже если это всего лишь ваши мысли о себе, и тем более поступки в отношениях с кем-то.

Поэтому поступать нужно всегда красиво, заботясь о своей фигуре в поле так же, как люди с прокачанным имиджем заботятся о своей физической фигуре: о своей талии, о своих волосах, о своих зубах. Как вы не можете отрастить живот в отношениях с одним человеком, а с другим общаться в стройном виде, так и с фигурой в поле. Если здесь вы ведете себя как рапан, вы рапан везде, и даже если до этого где-то вели себя как рыба, теперь деградировали до рапана.

Вот почему нужно реагировать на щипцы правильно.

На шары, крючки, корм, пики и шаги в границах тоже нужно реагировать правильно и это очень важно. Но про это все более-менее догадываются, а на щипцы надоевших партнеров часто огрызаются или изливают свое решето.

В этом случае щипцы действуют как провокация. Вас удается зацепить так, что вы вываливаетесь из границ, и хотя значимость щипцующего всегда падает, ваша значимость падает тоже и не только для него, а вообще.

Разберем для примера любое из “прощальных писем”, которые мы изучали на предмет щипцов. Например – самое первое.

Каким будет правильный ответ Андрюши на такое письмо?

В том случае, если отношения с ним автору всего лишь померещились, Андрюша может вообще не отвечать.

Игнор – нормальная реакция, если запрос человека совершенно неадекватный, от начала до конца, и в нем нет места, где запрос был бы адекватен.

Если запрос в целом адекватен и даже если он адекватен частично, игнор – реакция мимо границ.

Игнор может быть косяком, запомните это, потому что многие хитренькие решили, что молчать – в границах всегда.

Конечно нет.

Если мы представим, что у Андрюши и автора первого прощального письма – серьезные отношения, он не может промолчать.

Он должен ответить.

И чтобы понять, какой ответ Андрюши будет самым лучшим, мы должны увидеть, где щипцы автора заходят на его территорию дальше. Как мы вчера говорили, в письме много щипцов, но есть и моменты, где автор в границах.

Правило верного ответа на щипцы такое: пика – на большие щипцы.

Если вы отвечаете пикой на совсем небольшие щипцы, вы рискуете промахнуться, и это будет ваша скалка, даже ваш косяк.

Если же вы отвечаете пикой на тот момент, где второй в границах, это большой косяк.

Обратите внимание, письмо может быть переполнено щипцами, но вы рискуете ответить на то, где запрос человека в границах, и сами вывалитесь из границ, не исключено, что намного сильней.

Не самый худший вариант – ответить согласием или даже шаром на то место письма, где запрос в границах, не реагируя на щипцы вообще.

В зависимости от всего контекста отношений, это может быть нормальный вариант, а может быть и не очень, смотря насколько человек задевает вас в других местах письма.

Но если вы отвечаете шарами на большие щипцы, это очень неверный ход, и это уменьшает вашу фигуру.

Когда вы сами разбирали это письмо, многие написали, что автор давит щипцами на “страх потери”.

Но это как может быть ее ход в границах, если она согласна попрощаться. Она имеет право порвать отношения с Андрюшей, чего бы за этим ни стояло. Даже если Андрюша испытает страх потери, щипцы автора ни при чем.

Четыре места давления я вчера назвала:

1) на доверие,

2) на самолюбие,

3) на чувство вины,

4) на жалость.

Самыми далекими заходами являются первые два.

Везде, где человек пытается задеть вас побольней, оскорбить или унизить, он подставляется под пику.

Там, где он давит, на жалость, ухватить его почти невозможно. Там, где на чувство вины, можно, но не нужно.

А вот если вас откровенно задевают, для вашей негативной реакции открывается красное поле.

Моя задача показать сейчас, как важно видеть конструкцию щипцов, чтобы ответить на них верно.

Представьте себе, что Андрюша решил, что девушка давит ему на страх потери.

Как он ответит в этом случае?

– Если ты так решила, давай расстанемся.

Так отвечают обычно те, кто думают, что другой манипулирует их страхом потери.

Но это неверный ответ в данном случае. Андрюша думает, что это пика, и автор сейчас даст обратный ход, а автор обиженно замолкает, поскольку Андрюша подтвердил все ее худшие предположения. Если значимость автора мала, Андрюша таким ответом не слишком вышел из границ, но ничего и не дал своей фигуре. А если значимость автора велика, ее фигура начнет расти после того, как Андрюша ответил на щипцы понтами. Андрюша будет думать о ней и переживать, а автор, наоборот, сможет отвлечься.

В данном случае это мелочь. По большому счету все равно, как будут развиваться отношения автора и Андрюши, они оба рапаны скорее всего. Но в вашей ситуации этот момент может стать критическим. Отвечать на щипцы нужно верно.

Если Андрюша решил ответить на предложение расстаться, он должен был кинуть шар.

– Я тебя люблю, но держать не буду.

Обратите внимание, насколько это сразу меняет состояние в поле. Теперь Андрюша свободен, а автор наоборот болтается на своих собственных щипцах. Ей теперь и молчать тяжело и проситься назад она не может, остается только дергаться и растить фигуру Андрюши.

Но это далеко не самый лучший ход. Ведь автор подставилась, задевая доверие Андрюши и его самолюбие.

– Да, я тебя не стою, мне лучше искать кого-то попроще.

Эта фраза работает только в контексте того, что написала автор о себе: что она юрист, что Андрюше нужна домохозяйка, а она будет делать бизнес.

После того как Андрюша ответ вот такой небольшой пикой, фигура его вырастет.

Причем вырасти может в два раза.

– Я не знал, что ты так страдала. Конечно, надо расставаться.

И эта фраза работает только в контексте обвинений автора.

Она действительно описывает свои страдания и тем самым задевает доверие Андрюши. Выясняется вдруг, что ей было плохо с ним, а он-то считал, что у них любовь.

Обратите внимание, что просто так вы не можете пнуть человека. Это будет ваша скалка и ваш косяк.

Но вы можете ухватить за его скалку и его щипцы. И сделать вы это должны очень точно и достаточно тонко.

Если вы – слон в посудной лавке, то даже увидев щипцы человека верно, вы все равно промахнетесь.

На свой страх и риск предлагаю вам попробовать так же с остальными письмами.

Но не торопитесь. Подумайте хорошенько.