Держава санкций не боится

Как связаны геополитика Кремля и пенсии россиян.

Про возможные санкции в отношении российского госдолга уже многие слышали. Слышали не только в самые последние дни после принятия новых антироссийских санкций, но и раньше. Мы ведь (подумать только!) уже почти семь лет живем в условиях санкционного противостояния. И вот новые заявления, что возможны санкции в отношении российского госдолга.

Фото: Банковские проспекты по ОФЗ. Дмитрий Серебряков / ТАСС

Официальная оценка российских властей остается неизменной. Ее на днях подтвердил министр экономического развития Максим Решетников, заявив, что санкции, по большому счету, станут наказанием для тех западных инвесторов, которые инвестируют в российский госдолг. Что же касается влияния таких санкций на финансовое положение в России, то, как было сказано, «…фундаментально это ни на что не повлияет».

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Так стоит ли россиянам опасаться санкций в отношении российского госдолга? И что это вообще за санкции такие?

Начнем с того, что в настоящее время практически все страны для выполнения своих бюджетных обязательств вынуждены занимать деньги. Даже если у страны есть большие резервы, все равно практикуются заимствования (резервы же тоже необходимы).

Практикует это и Россия, выпуская облигации федерального займа (ОФЗ). Причем в последние годы объемы заимствований растут. Инвесторы покупают эти самые ОФЗ, а государство получает необходимые средства для выполнения своих бюджетных обязательств. Потом ОФЗ инвесторы предъявляют к погашению, а государство (в данном случае Россия), помимо номинала, платит еще и проценты. В общем, все просто и понятно.

Теперь приблизимся к нашей теме — санкциям. Среди покупателей ОФЗ есть и иностранцы-нерезиденты. По последним данным Банка России, объем рынка ОФЗ по состоянию на 1 февраля 2021 года составил 13,7 трлн рублей, из них 3,2 трлн рублей (23,4%) — номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам.

Это огромные деньги.

Для понимания масштаба: расходы федерального бюджета на образование в РФ в 2021 году должны составить немногим менее 1,1 трлн рублей.

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То есть иностранцы-нерезиденты одолжили нам денег, купив ОФЗ, почти в 3 раза больше, чем все расходы федерального бюджета на образование в 2021 году.

Введение санкций в отношении российского госдолга означает, что нерезидентам (американцам, если вводят такие санкции США) будет запрещено покупать российские бумаги (ОФЗ). То есть американцы давать денег в долг РФ через покупку новых ОФЗ больше не смогут, им это будет запрещено.

Проблема для России, в случае введения такого запрета, будет заключаться в том, что придется решать, где еще можно занять деньги для выполнения бюджетных обязательств. Можно ли будет занимать и дальше? Можно, но только это будет обходиться нам дороже, потому что рост процентных ставок по ОФЗ, увеличение расходов по обслуживанию госдолга в таком случае неизбежны. Цена вопроса — многие миллиарды рублей.

Важная проблема заключается также в том, что РФ будет вынуждена занимать больше денег на внутреннем рынке, то есть у резидентов-россиян, что лишает нашу экономику необходимых инвестиционных ресурсов (деньги-то пойдут на выполнение бюджетных обязательств). Нет инвестиций — нет развития, экономика стагнирует и падает. И еще:

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такие санкции — это сильнейший удар по рублю, который и без них сильным никак не назовешь.

Вот такая история получается. А, казалось бы, какие-то санкции в отношении российского госдолга… Подумаешь…

Для полноты представления ситуации предлагаю логически соединить, к примеру, следующие факты: Пенсионному фонду РФ (ПФР) хронически не хватает денег для выполнения своих обязательств. В этих целях Фонд получает трансферты из федерального бюджета, который в свою очередь занимает деньги у нерезидентов, выпуская ОФЗ. Что получается?

Получается, что те же американские покупатели российских ОФЗ предоставляют деньги, которые идут на выполнение российских бюджетных обязательств, в том числе по финансированию пенсионных расходов. Конечно, деньги не «окрашены», бюджет у нас формируется по принципу «общего котла», но принципиально все именно так и выглядит. Интересно, да?

Кстати, в 2021 году из федерального бюджета в Российской Федерации должно быть перечислено ПФР трансфертов на сумму более 3,3 трлн рублей, чтобы Фонд мог выполнить все свои обязательства.

Вот такие они — санкции — в отношении российского госдолга, о которых вновь заговорили и вероятность введения которых в последнее время существенно повысилась. Ну так что? По-прежнему будем считать, что санкции в отношении российского госдолга ни на что не влияют? Влияют, еще как влияют.

Игорь Николаев

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