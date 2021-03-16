 

В Кремле оценили отмену запрета на массовые мероприятия в Крыму

16.03.2021, 13:16, Новости дня
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Крыма Сергея Аксенова о снятии запрета на массовые мероприятия на полуострове в годовщину его воссоединения с Россией.

«Вы видите, что мы все потихоньку выходим из «ковидных» ограничений. И, слава Богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

При этом он отметил, что «каждый регион идет в своей траектории движения». «Вы знаете, что в этом плане регионы реализуют те особые полномочия, которые им были предоставлены в начале пандемии. От региона к региону ситуация разная, и каждый глава региона волен принимать решение – это его ответственность и его полномочия», – отметил пресс-секретарь.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов снял часть ограничений из-за COVID-19 изменениями в указ о повышенной готовности, сохранив обязательный масочный режим, а также ограничения по работе общепитов и развлекательных центров. 

Напомним, в ноябре Аксенов заявил, что в Крыму из-за эпидемиологической обстановки власти приняли решение отменить новогодние корпоративы. 15 января новогодние ограничения сняли.



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