“Такой хорошенький”. Хименес-Браво восхитил подписчиков детским фото

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта “МастерШеф” на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 16 марта в Instagram опубликовал цветной снимок, на котором запечатлен ребенком.

Будущий кулинарный эксперт позирует в кадре в белых шортах и футболке возле кротона.

“Говорят, все с детства. Наши вкуси, предпочтения, будущая профессия. Я обожал готовить, когда был маленьким, и просто нравилось наблюдать за мамой и бабушкой на кухне”, – написал он.

“Эктор, вы здесь такой няшный”, – отреагировали на архивное фото кулинарного эксперта пользователи сети.

“Ой, такой хорошенький”, – прокомментировали снимок фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”.

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

—