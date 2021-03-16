“Такой хорошенький”. Хименес-Браво восхитил подписчиков детским фото
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта “МастерШеф” на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 16 марта в Instagram опубликовал цветной снимок, на котором запечатлен ребенком.
Будущий кулинарный эксперт позирует в кадре в белых шортах и футболке возле кротона.
“Говорят, все с детства. Наши вкуси, предпочтения, будущая профессия. Я обожал готовить, когда был маленьким, и просто нравилось наблюдать за мамой и бабушкой на кухне”, – написал он.
“Эктор, вы здесь такой няшный”, – отреагировали на архивное фото кулинарного эксперта пользователи сети.
“Ой, такой хорошенький”, – прокомментировали снимок фолловеры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”.
Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.
В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет