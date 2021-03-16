 

“Такой хорошенький”. Хименес-Браво восхитил подписчиков детским фото

16.03.2021, 13:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта “МастерШеф” на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 16 марта в Instagram опубликовал цветной снимок, на котором запечатлен ребенком.

Будущий кулинарный эксперт позирует в кадре в белых шортах и футболке возле кротона.

“Говорят, все с детства. Наши вкуси, предпочтения, будущая профессия. Я обожал готовить, когда был маленьким, и просто нравилось наблюдать за мамой и бабушкой на кухне”, – написал он.

“Эктор, вы здесь такой няшный”, – отреагировали на архивное фото кулинарного эксперта пользователи сети. 

“Ой, такой хорошенький”, – прокомментировали снимок фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”.

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Захарова назвала безумием публикации американских СМИ о действиях Красной армии в Польше

14.02 / Киев ожидает успешного сотрудничества с новым прокурором Международного уголовного суда – Мамедов

03.10 / Верещук: Мы уже не успеем до выборов принять законопроект о столице

05.02 / Московская биржа открылась ростом

22.01 / Шрёдер призывает радикально реформировать Европу

13.11 / В Новосибирской области нарастят финансирование проекта «Старшее поколение»

29.09 / Власти Ставрополья заявили об удвоении товарооборота с Белоруссией за 15 лет

11.08 / Президент Сербии пообещал первым принять российскую вакцину от коронавируса

05.02 / Во Львове осквернили памятник Бандере

26.12 / Помощь в рамках акции #МыВместе получили свыше 4,6 млн человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска