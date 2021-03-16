Рада направила в Конституционный Суд законопроект о назначении директоров НАБУ и ГБР

Верховная Рада Украины решила передать в Конституционный Суд законопроект №5133 о порядке назначения на должности и увольнение директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований. За это решение проголосовали 267 народных депутатов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Так, представители “Слуги народа” отдали 225 голосов “за”, объединение “За майбутнє” – 12 и “Голос” – 8 и “Довіра” – 18. Внефракционные нардепы дали 4 голоса. Не голосовали за передачу этого документа депутаты тот “Оппозиционной платформы – За жизнь”, “Европейской солидарности” и “Батьківщини”.

Если в КСУ посчитают, что статьи законопроекта не противоречат Конституции Украины, народные депутаты повторно рассмотрят проект закона и утвердят его. Документ предусматривает, что президент Украины назначает директора НАБУ по согласованию с Радой. Кандидатов будут выбирать на конкурсной основе. Такие же полномочия Раде законопроект предоставляет и при назначении главы ГБР.

Законопроект №5133 подали в Раду 22 февраля несколькими сотнями народных депутатов. В нем предлагается увольнять и назначать глав НАБУ и ГБР после согласия президента Украины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КСУ поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

В КСУ подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от “Слуги народа” Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства.

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР. В ноябре 2018 года ГБР официально начало работу. По состоянию на март 2021 года и. о. директора бюро является Алексей Сухачов.

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