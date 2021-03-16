 

Учёные: Патогены в молоке и говядине могут вызвать колоректальный рак

16.03.2021, 13:12, Разное
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Зарубежные учёные в ходе нового исследования доказали, что патогены в молочных продуктах и говядине могут вызвать колоректальный рак. По их словам, из-за хронического воспаления произойдут мутации, провоцирующие онкологию.
Исследователи объяснили, что информационные агенты вызывают локальное хроническое воспаление, способствующее развитию злокачественных опухолей кишечника. На основе эпидемиологических наблюдений было выявлено, что употребление молока и говядины действительно напрямую связано с появлением колоректального рака.

Используя образцы тканей колоректального рака и здорового кишечника, исследователи детально изучили данную проблему. Для выявления патогенов были использованы антитела, вырабатываемые против белка Rep, что позволило обнаружить информационных агентов в 15 из 16 образцов ткани колоректального рака. Авторы научной работы отметили, что полученные данные позволят найти возможности для профилактического вмешательства.

Источник: www.medikforum.ru



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