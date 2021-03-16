 

Журналисты из США сообщили о подозрительной воздушной активности в «Зоне 51»

16.03.2021, 13:12, Разное
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Американские журналисты обнаружили, что над «Зоной 51» и Тихим океаном появился «загадочный воздушный коридор», в котором необходимо соблюдать особый режим полетов. О нем представители СМИ узнали после изучения средств мониторинга авиаполетов.
Ранее в базу данных уведомлений, откуда пилоты Федерального управления гражданской авиации (NOTAM) получают актуальную информацию, было внесено предупреждение об ограничении полетов в некоторых районах от Невады, где находится «Зона 51», и до Тихого океана. Протяженность своеобразного «воздушного коридора» составила 700 км, ширина — 20-25 км, там уже был зафиксирован полет высотного военного самолета.

База «Зона 51» имеет особый статус не только среди военных США, но и конспирологов. Многие исследователи утверждают, что военный объект используется в качестве хранилища для тел инопланетян и их кораблей, разбившихся в «Розуэлльском инциденте» в 1974 году. Сами военные отмечают, что на базе проводятся различные эксперименты, поэтому полеты над ней для гражданской авиации строго запрещены.

Источник: topwar.ru



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