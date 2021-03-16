Киевский политолог Головачев сообщил о снижении рейтинга Зеленского: Провал по всем фронтам

По словам эксперта, глава Украины сегодня отчаянно борется за власть в условиях падающего рейтинга. На это указывает его недавнее выступление, посвященное войне с олигархами. Политолог подчеркнул, что Владимир Зеленский потерпел “полный провал по всем фронтам”.

В качестве примера неудачной политики Головачев привел борьбу властей с пандемией коронавируса. Локдауны, введенные на Украине без объективных медицинских причин, разорили средний и малый бизнес. Темпы вакцинации населения от COVID-19 очень низкие.

Остается нерешенным конфликт на юго-востоке страны. Ранее в прессе появились сообщения о том, что украинские военные приведены в боевую готовность в Донбассе. Генштаб Незалежной якобы разработал несколько вариантов возвращения неподконтрольных территорий.

Головачев также назвал странной кадровую политику Зеленского. Президент не может назначить решительного генпрокурора и отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова. “А СМИ все чаще упоминают о том, что офис лидера пользуется услугами уличных радикалов”, – добавил политолог.

Если в ближайшее время Владимир Зеленский не покажет реальных успехов во внутренней и внешней политике, то его рейтинг приблизится к нулю, уверен эксперт. Глава страны рискует стать объектом унизительных шуток и скабрезных анекдотов, передает РИА ФАН.