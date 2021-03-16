 

В России планируют запретить пластиковую посуду

16.03.2021, 13:08, Разное
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Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко заявила о разработке кабмином проекта, в соответствии с которым в стране будет запрещено использование неперерабатываемого пластика. Под это определение попадут, в частности, – одноразовая посуда, трубочки для напитков и цветной пластик.

Абрамченко рассказала, что правительство планирует к 2030 году достичь извлечения 50% вторичных ресурсов из общего объема отходов. Это позволит улучшить экологическую обстановку, уменьшить свалки и применение первичных ресурсов, сообщает РИА ФАН.



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