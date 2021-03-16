Мнение: Террористический акт

Произошедшее вчера – это не просто химическая атака, это террористический акт.

На сайте «Новой» опубликовано:

«…Смотрите, это уже прямо машина для совершения терактов: фальшивый курьер распыляет ядовитый газ, контейнер с которым вмонтирован в велосипед, прямо на входе в здание. Замысел понятен: на подошвах прошедшие через пятно сотрудники разнесут отраву по всем этажам.

Напомним, мы арендуем наши площади здесь 25 лет. Это было наше издательство — «Московская правда». Долгие годы мы живем в добром соседстве с инженерами департамента транспорта столицы… И если это покушение на нас, то пострадала и транспортная безопасность Москвы.

Мы предлагаем правительству Москвы совместное расследование.

Добавим: рядом, на одном этаже с нами, находится детская студия. Как ядовитый запах отразится на маленьких музыкантах? Если даже несколько наших взрослых сотрудников почувствовали признаки отравления?

Это нельзя так оставить.

Это угроза для москвичей.

Представьте, что такой «курьер» с распылителем яда проведет свое выездное обслуживание на массовых мероприятиях? На улицах города?»

Отсюда

Если правоохранительные органы не установят и не задержат террориста на велосипеде, лично у меня, и думаю, что не только у меня, возникнет подозрения, что преступник, атаковавший здание, где располагается редакция «Новой», носит погоны…

Фотография отсюда

Видеозапись отсюда

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