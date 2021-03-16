Зачем вам быть худыми? – Личное мнение

За последние несколько лет Аньку Семенович здорово разнесло. Нет, на моей памяти она никогда не была худышкой, но тут то ли годы, то сытая жизнь сделали Анечку поперёк себя шире.



Фото: Соцсети

Как шутят подписчики в комментариях, у них ощущение, что многострадальное туловище Анечки накачали насосом.

Ну, вот такие добренькие фанатки у Семенович.

Этого туловища, кстати, Анька почему-то стесняется, остервенело удаляя в фотошопе застарелый целлюлит и третий подбородок.

На днях в Инстаграме Семенович появилась фотография, которую вы видите в коллаже слева.



Фото: Соцсети

Туловище наивная Нюрка отфотошопила, а отражение забыла. Может, отвлеклась на булочку. Может, на пирожок или бокальчик холодного шампанского. В общем, недоглядела, бывает.

Однако отряд оголтелых боевых куриц Инстаграма не оставил сей факт без внимания.

«Счастливые жёны и матери» — сами такие же толстые, прошу заметить, как и Анька, но только сидящие дома в обшарпанной ванне, а не на яхте — тут же налетели на неё с криком: «Фотошооооп!»

41-летняя взрослая Анька бросилась зачем-то оправдываться перед яростными искательницами правды, огрызаться, а потом и вовсе заменила старый снимок на новый, в котором отфотошопила и отражение тоже. Его вы видите в коллаже справа.

Смотрю я на всё это и думаю: бабе — 41 год. 20 из них она ведёт борьбу с собственным весом.

В этой борьбе всегда побеждает вес, несмотря ни на какие диеты, детоксы, спортзалы, медитации, аффирмации и прочие духовные и не очень практики.

Анька чуть сдувается, а потом её разносит с новой силой. И так — годами, которые складываются в десятилетия.

Я бы не писала об этом пост, мне на Аньку, её фотошоп и габариты откровенно пофиг, но вас — таких, как Анька, — много.

Утягивающее бельё, чаи для похудения, антицеллюлитные обёртывания, чистки организма, кефирная диета, сменяющаяся селедочным зажором, радость по поводу трёх сброшенных килограммов и депрессия по поводу привезённой из отпуска «пятёрки» — так выглядит жизнь толстухи, которая вечно худеет.

В 21 веке в этой жизни появилась новая составляющая: фотошоп, в котором можно стирать лишние килограммы, чем, собственно, и занимается Семенович.

Задумалась: а зачем толстухи так себя изнуряют? Выставляют на посмешище. Морят голодом, чтобы потом обожраться. Зачем они это делают?

Зачем вы это делаете?

Не то, чтоб я уж прям защищала Аньку, но фильтры инстаграма доступны всем, а не только ей. Не нравится фото? Похудей его, а сама возьми в руку тазик с оливье и поешь.

Если вы за полгода не привели себя в порядок и не стали по-настоящему худыми, то не стоит и мучить свои жирные, целлюлитные жопы. Раз вы толстые, ходите толстыми. Вкусно жрите. Пейте водочку под хорошую закусочку. Пойте в караоке.

Зачем вам быть худыми? С какой такой целью?

Я вас слушаю очень внимательно. Рассказывайте!

—