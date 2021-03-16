Скандалы: Чумовой концерт

Филипп Киркоров заработал 3,5 млн рублей за участие в праздничном концерте «Нашим любимым», который устроили власти Петербурга

Певец Филипп Киркоров заработал 3,5 млн рублей за участие в праздничном концерте «Нашим любимым», который прошёл в Петербурге 5 марта. Певец получил большую часть от суммы, затраченной властями города на музыкальный подарок женщинам – 4,5 млн рублей, следует из контракта государственного концертного зала «Октябрьский». Гонорар Киркорова оказался в 16 раз больше, чем у победительницы шоу «Голос» Александры Воробьёвой, и в 23 раза выше, чем у Татьяны Булановой.

Праздничный вечер, посвящённый Международному женскому дню, открыл градоначальник Александр Беглов, пообещавший делать всё, чтобы женщины Северной столицы были счастливы. Он вручил статуэтки победительницам конкурса «Женщина года» и оставался в зале до завершения концерта. Мероприятие, согласно документам на портале госзакупок, оплачивалось из регионального бюджета, который и без того серьёзно пострадал из-за коронавируса.

Киркоров стал главной звездой праздничного концерта. Под звуки волынки он вышел на сцену последним в сопровождении танцовщиков и танцовщиц. Артист исполнил девять песен, в том числе «Включаем радость!» и «Я за тебя умру», проведя на площадке чуть более 40 минут. Таким образом, за каждую минуту выступления он получил 87,5 тыс. рублей, что почти на треть больше средней зарплаты в Санкт-Петербурге и более чем вдвое превышает средний месячный доход по стране.

«Ну что? Как настроение? Соскучились по мне? – спросил Киркоров у зрительниц. – И я по вам! Ну ничего. Ещё немножечко подождём и на следующий год мои 55 отметим здесь. Дай бог поборем все эти коронавирусы, штаммы, нигерийские, не нигерийские. Неважно какие. Мы с нашим “Спутником” победим всех!» Певец завершил своё выступление хитом «Цвет настроения синий». Пел он вживую, как и большинство других участников. Шоу транслировал телеканал «Санкт-Петербург», видеозапись доступна в соцсетях.

Второй по величине гонорар – 213 тыс. рублей – получила победительница телепроекта «Голос» Александра Воробьёва, исполнившая две песни; третья по величине сумма – 174 тыс. рублей – досталась вокальному квартету Per4men, в чьём исполнении прозвучали три композиции. В музыкальном поздравлении также приняли участие народный артист России Олег Погудин, победитель «Голоса» Пётр Захаров, народная артистка России Анна Ковальчук, заслуженная артистка России Татьяна Буланова и другие звёзды.

Неизвестно, пожертвовал ли Киркоров свой гонорар или его часть врачам, которые борются с ковидом в Петербурге. 3,5 млн рублей – сумма, очень нужная певцу, она улучшает его настроение в условиях пандемии, когда массово отменяются концерты. Кроме того, артист должен приставам 69,5 млн рублей. Федеральная налоговая служба уже приостановила операции по счетам его ИП и ООО «Филипп Киркоров Продакшн». Речь идёт о невыплатах по кредиту на сумму около 70 млн рублей, выданному певцу латвийским банком ABLV. Как писал «Октагон», задолжал он и строителям, которые сделали ремонт в его дворце.

Несмотря на все долги, артист планирует поехать в Роттердам на «Евровидение-2021», чтобы поддержать участницу от Молдавии Наталью Гордиенко – она выступит с песней, написанной Киркоровым. Оперативно выяснить у службы судебных приставов, выпустят ли певца из страны, не удалось. Дело в том, что его долги по различным штрафам, включая парковку, превышают 47 тыс. рублей, а выезд часто ограничивают при наличии задолженности от 30 тыс. рублей.

Другие странности: контракт есть, выступления нет

Большинство артистов, выступивших на праздничном вечере, получали гонорары через свои ИП. Помимо Киркорова, эту схему использовали Татьяна Буланова (150 тыс. рублей), Пётр Захаров (150 тыс.), Анна Ковальчук (130 тыс.), Иван Ожогин (100 тыс.), Олег Погудин (120 тыс.), Карина Чепурнова (26,5 тыс.), специалист по постановке танцев Антон Расторгуев (23 тыс.), ведущий вечера Юрий Балтачев (22 тыс.). Другие звёзды оформили гонорары иначе – например, договор об участии гимнастки Натальи Казанцевой (30 тыс.) подписан с ООО «Наш Дворец», а выход на сцену Александры Воробьёвой оплачен через ИП её мужа и по совместительству концертного директора Павла Швецова.

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга получил гонорар в 150 тыс. рублей через центр музыкальной культуры «Чайковский», а квартет Per4men – при посредничестве ООО «Нижегородский концерт».

Некоторые исполнители, судя по всему, работали бесплатно – например, информацию о вознаграждении баритону Мариинского театра Василию Герелло, выступавшему в самом начале представления, на сайте госзакупок отыскать не удалось.

85 тыс. рублей за разработку сценария праздничного концерта получил ИП Геннадий Шагаев, по совместительству являющийся главным режиссёром БКЗ «Октябрьский». За участие в мероприятии ему дополнительно выплатили 40,2 тыс. рублей.

Интересно, что, несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, количество зрителей превысило норму – судя по видео с концерта, требование петербургской мэрии о заполняемости зала на 50 процентов не соблюдалось. Похоже, городским властям пора следить за порядком на собственных мероприятиях, помня о скандале, разгоревшемся после концерта Басты.

Александр Колесников, Тарас Подрез