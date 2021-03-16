В центре Еревана снесли незаконный палаточный рынок

Судебные приставы Армении приступили к исполнению вынесенного судебного акта о сносе торговых рядов, незаконно установленных в Ереване на площади перед зданием парламента.

Власти потребовали торговцев в течение двух суток убрать несанкционированные конструкции со стихийного рынка, а палатки, владельцев которые отказались добровольно покидать площадь, отправили под колёса бульдозеров. Всего было демонтировано 143 нестационарных торговых объекта, 45 из которых разрушили тяжёлой техникой, и 98 владельцев.

– Площадь нужна, чтобы там гуляли граждане или проходили мирные демонстрации в поддержку правительства. А если хочется открыть свой ларёк и что-то продавать, то сначала получите все соответствующие разрешения и лицензии. И ставьте свои палатки в том месте, где это можно, а не где душа велит. Ведь все, кто обосновался у парламента, это правонарушители, которые торговали там незаконно и не платили налоги, — прокомментировал решение министр юстиции Армении Рустам Бадалян.

Первые палатки у здания парламента появились в конце февраля, и за несколько дней их количество увеличилось в десятки раз. На нелегальном рынке проходила розничная продажа овощей, фруктов, пряностей и настольных игр.

—