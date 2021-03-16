Дженнифер Лопес и Алекс Родригес воссоединились на Карибских островах: фото

С прошлой пятницы поклонники этой пары не находят себе места: новость о том, что 51-летняя певица и 45-летний спортсмен расстались, буквально шокировала их. Звезды начали встречаться около четырех лет назад, два года назад отпраздновали помолвку… И на этом все. С тех пор влюбленные несколько раз откладывали свадьбу, а во время карантина и вовсе стали ходить к семейному психотерапевту.

Два дня назад пара заявила СМИ — не все еще потеряно и они “работают над своими отношениями”. А несколько часов назад, кажется, появилось реальное подтверждение их словам. У себя в сторис в Instagram Алекс Родригес опубликовал несколько фотографий и видео из частного самолета, а после выложил видео побережья Карибского моря с пальмами. У поклонников не осталось сомнений: Алекс прилетел к певице в Доминикану.

Счастливого понедельника. Новая неделя. Новый день. Вперед. Вверх,

– оставил он подпись к видео, отметив аккаунт Джей Ло. Кстати, последний раз их видели вместе в конце февраля также в Доминиканской республике — уже несколько месяцев Лопес снимается там в своем новом фильме “Свадьба по залету” (Shotgun Wedding).

Напомним, по данным TMZ, напряжение в отношениях пары появилось после слухов о связи Родригеса с 30-летней звездой реалити-шоу “Южное очарование” (Southern Charm) Мэдисон ЛеКрой. Хотя люди из окружения Алекса опровергли эту информацию, ссылаясь на то, что Алекс с ней даже не знаком. А вот девушка призналась, что “общалась со спортсменом по FaceTime, но лично они не виделись и физически он с ней не изменял Дженнифер”.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес с детьми

Родригес сделал предложение Лопес 9 марта 2019 года на берегу океана на Багамских островах. Влюбленные лично поделились этой прекрасной новостью с поклонниками, сначала опубликовав фото кольца Джен, а затем и кадры с помолвки.

Сначала они планировали церемонию на лето 2019-го, но потом приняли решение отложить свадьбу на год – у певицы как раз должны были закончиться крупные проекты, в том числе выступление на “Суперкубке”. Но 2020-й порушил много планов, и, в итоге, Дженнифер и Алекс торжество – которое, кстати, должно было быть очень красивым, в Италии – перенесли, а потом сделали это еще раз, так как коронавирус заставлял играть по своим правилам. В интервью американскому Elle в январе этого года Лопес и вовсе заявила, что им с Алексом перехотелось что-то планировать и находиться в состоянии ожидания, так что о свадьбе они на время просто забыли:

Мы откладывали свадьбу дважды. Мы запланировали именно то, что мы по-настоящему хотели, но теперь я не могу сказать, возможно ли все это восстановить. Мы отказались от всех планов и с тех пор даже не заговаривали на эту тему. Тут ни к чему спешка. Мы хотим сделать это тогда, когда мы сможем это сделать. Пока мы просто ждем какой-то более стабильной картины мира.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

Пара знакома с 2005 года, но близко общаться друг с другом они начали только зимой 2017-го. О том, как все начиналось, они рассказывали по очереди на шоу Эллен Дедженерес. Также в октябре 2017-го Дженнифер и Алекс появились на обложке Vanity Fair и дали первое совместное интервью, в котором подробно рассказали о повторном знакомстве и первом свидании, а также о том, что их привлекает друг в друге больше всего.