 

Мэр Ниццы призвал Париж скорее разрешить использование «Спутник V»

16.03.2021, 12:26, Новости дня
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Французское правительство должно как можно быстрее разрешить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны, сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози в эфире телеканала «Се-ньюс».

«Необходимо, чтобы высшие медицинские власти Франции определились со своей позицией как можно быстрее, а не ждали наступления лета. (…) «У меня есть возможность обеспечить жителей Ниццы тысячами доз российской вакцины», – передает слова градоначальника ТАСС.

Эстрози напомнил, что «около полусотни стран уже используют эту вакцину, и кампания по вакцинации населения там проходит хорошо».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19.

Тем временем стало известно, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.

«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.



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