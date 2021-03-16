 

Бурджанадзе раскритиковали в Тбилиси за призыв к диалогу с Москвой

16.03.2021, 12:26, Новости дня
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Призыв экс-председателя парламента Грузии, лидера оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе к диалогу с Россией и с ее президентом Владимиром Путиным раскритикован в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Пафос Нино Бурджанадзе не разделяет грузинская общественность», – сообщил депутат от правящей «Грузинской мечты» Гурам Мачарашвили.

По его словам, «вызывает сожаление подобная позиция лидера грузинской оппозиции, которая говорит, что от Владимира Путина зависит многое в политике Грузии. Впрочем, в целом грузинская оппозиция мечется от прозападных настроений до пророссийских», – сказал парламентарий.

Коллеги по оппозиции также отметились выпадами в адрес Нино Бурджанадзе. Вице-спикер парламента от партии «Граждане» Леван Иоселиани сказал, что «Бурджанадзе периодически впадает в ностальгию».

«Мы знаем ее отношение к Путину и к России. Оно вызывает сожаление», – сообщил зампред парламента Грузии.

Грузино-российские отношения необходимо нормализовать, но сделать это может лишь один человек – президент РФ Владимир Путин, сообщила Нино Бурджанадзе в интервью «Эхо Москвы». «Это так, у нас очень серьезные проблемы с Россией, но я знаю, что в РФ единственный человек, который может оказать как позитивное, так и негативное влияние на российско-грузинские отношения, это Владимир Путин. Если население Грузии хочет, чтобы российско-грузинская политика действительно изменилась, тогда нужно говорить с тем человеком, кто реально может повлиять на эту политику», – сообщила Бурджанадзе.

Она подчеркнула, что как бы трудно ни было, диалог с Россией необходимо вести.

После войны-2008 между двумя странами нет дипломатических отношений, но активно поддерживаются экономические и гуманитарные связи.



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