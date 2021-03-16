 

“Шикарные кудри”, “Прикольный одуванчик”. Санина восхитила поклонников новым образом

16.03.2021, 12:24, Новости дня
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Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина 15 марта в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в новом образе. 

Артистка позирует в кадре с ярким макияжем и пышной прической. Ее образ дополняют аксессуары в виде массивных цепей. 

“Привет из прошлого”, – подписала она публикацию.

“Шикарные кудри”, – оценили фолловеры образ певицы.

“Прикольный одуванчик”, – прокомментировали публикацию пользователи сети.

“Классный образ”, – написали в комментариях подписчики.

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Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко.

В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. Супруги воспитывают сына.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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