Генпродюсер телеканала “112 Украина” снял свою кандидатуру с довыборов в Раду

16.03.2021, 12:24, Новости дня

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Генеральный продюсер заблокированного в Украине телеканала “112 Украина” Артем Марчевский, который баллотировался от “Оппозиционной платформы – За жизнь” на довыборы в Верховную Раду, снял свою кандидатуру. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Марчевского, причиной этого решения стал COVID-19 у его родителей, который “протекает в очень тяжелой форме”.

“Как сын, я сегодня должен быть рядом с мамой и папой, их здоровье сейчас важнее политической борьбы”, – написал он.

https://www.facebook.com/marchevskyi/posts/3737742086294018

4 февраля делегаты съезда ОПЗЖ единогласно поддержали кандидатуру Марчевского на довыборах в избирательном округе №50 в Донецкой области. В сообщении на сайте партии отмечалось, что Марчевский – руководитель молодежного крыла ОПЗЖ

Довыборы в парламент в округе №50 состоятся 28 марта 2021 года. Их проводят, потому что Руслан Требушкин сложил депутатский мандат после избрания мэром Покровска Донецкой области.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Сотрудники попавших под санкции СНБО телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne, которые связывают с Медведчуком, вышли 26 февраля в эфир на канале “Перший незалежний”. 25 февраля у львовского канала изменился собственник, им стало ООО “Медиахолдинг “Новости”, которое было создано 100 работниками заблокированных каналов.

Через час канал отключили от вещания на спутнике, а затем и в кабельных сетях, он продолжил вещание в интернете. В эфире и соцсетях телеканала сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять ему никаких услуг.

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