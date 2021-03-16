Односельчане о подозреваемом в убийстве семилетней девочки: Очень жестокий человек, детей душил

16.03.2021, 12:24, Новости дня

✔ Подписаться на Telegram-канал

✔ Подписаться в Google News

Жители поселка Счастливое Херсонской области, где нашли убитой семилетнюю девочку Марию Борисову, назвали жестоким человеком подозреваемого в убийстве, который является их односельчанином. Об этом говорится в сюжете телеканала “Украина 24” за 15 марта.

“Я его боялась, если выпьет. Я даже не выходила из квартиры. Это очень жестокий человек, так как были уже избиения людей… И душил, вот детей душил, показывал гениталии свои”, – рассказала Александра Юнгина.

Соседка подозреваемого Наталья Глобова рассказала, что после того как она пожаловалась в полицию, что тот душил ее детей и показывал им гениталии, мужчину забрали, “но через час отпустили”.

“Как нам сказала полиция, “ну не было же тяжких телесных повреждений”, – объяснила женщина.

Жена нынешнего подозреваемого ушла от него вместе с детьми. По ее словам, ее бывшему мужу было “раз плюнуть” убить кошку: “Бах об пол”.

Односельчане также утверждают, что у подозреваемого проблемы с алкоголем, и когда он выпьет, “все его боялись, поскольку знали, что у Николая три судимости за хулиганство и избиение людей”.

В сюжете указано, что подозреваемому 62 года. Ранее была информация, что ему 52.

Мария Борисова пропала вечером 7 марта, ее поиски продолжались до 11 марта, когда в недостроенном сарае в одном из домовладений нашли тело девочки. В полиции выяснили, что ее задушили и изнасиловали.

Уголовное производство, которое изначально было открыто по факту исчезновения ребенка, позже переквалифицировали на п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

14 марта представитель Офиса генпрокурора Украины Юлия Усенко рассказала, что подозреваемому 52 года, его арестовали. По ее словам, на вероятного убийцу вышли через два дня после обнаружения тела девочки. Позже информацию о возрасте задержанного Усенко убрала.

По данным полиции, когда правоохранители пришли домой к злоумышленнику, он пытался совершить суицид.

—