 

Поплавский презентовал клип в 3D виртуальной реальности на песню “Я твій Міша”

16.03.2021, 12:24, Новости дня
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Поющий ректор Михаил Поплаский 15 марта в Киевском университете культуры представил концертный клип на песню “Я твій Міша”, сообщает издание “Факты”.

На презентацию пришли студенты, звездные выпускники и друзья Поплавского: певицы Алина Гросу и Камалия, Влада Литовченко, Виктория Маремуха, а также популярные блогеры, отмечает портал.

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Допис, поширений Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

В клипе использованы технологии 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine і tracking systems и другие. Видео было снято за рекордные четыре часа, пишут “Факты”. Поплавский рассказал, что команда работала слаженно, потому что это уже четвертая работа по новым технологиям.

В клипе он выступает как лирический герой, сердце которого покорила соблазнительная блондинка – ради любимого она решилась на полет на диско-шаре. Главную героиню сыграла доцент кафедры бальной хореографии, преподаватель Киевского университета культуры Лида Шестопал, которая работает с Поплавским уже 13 лет.

Сам певец заявил, что этой песней он признается в любви всем женщинам Украины.

“Украинки – самые красивые женщины в мире! И нам, мужчинам, нужно ценить и беречь это нежное сокровище. Ведь чего хочет женщина, того хочет Бог. Этот клип заряжен на любовь, позитив и хорошее настроение”, – сказал он.

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Фото: fakty.ua


Фото: fakty.ua


Фото: fakty.ua


Фото: fakty.ua


Фото: fakty.ua


Фото: fakty.ua


Фото: fakty.ua

Песню написали композитор Виталий Волкомор и поэт Александр Богачов, режиссером выступил студент пятого курса КНУКиИ Михаил Харченко.

“Концертный клип “Я твій Міша” – это синтез любви с загадочным внутренним миром женщины. Каждая женщина уникальна, даже космическая. Я пытался изобразить отношение главного героя к женщинам, его поиски той единственной и неповторимой, которую он почувствует сердцем”, – объяснил Харченко.

Режиссеры и режиссеры постпродакшна – Лилия Еременко и Яна Браценюк, оператор-постановщик – Евгений Павличенко, дизайн проекта – Максим Галицын, постановка танцевальных номеров – Ростислав Савченко.

ВИДЕОВидео: Михайло Поплавський / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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