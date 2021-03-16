Military Watch: самый медленный российский истребитель Су-47 заставил понервничать страны НАТО

16.03.2021, 12:22, Разное

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Military Watch посвятило статью российскому истребителю Су-47, самому медленному в воздушной флотилии РФ. Эксперты издания уверены, что этот самолет с не самыми выдающимися характеристиками заставил страны НАТО изрядно понервничать.

Американское издание Military Watch систематически делает обзоры вооружений и военной техники, состоящей в армиях других стран. Один из последних материалов касался российских ВВС и их самому медленному истребителю Су-47. Эксперты, консультировавшие авторов статьи, отмечают, что ему на смену уже пришло поколение самолетов такого типа. Его представляет модель Су-57, выпущенная в предыдущем году, это позже, чем главные конкуренты, Китай и Соединенные Штаты.

Новинка собрала в себе все самые актуальные технологии, потому, отмечают аналитики, в ближайшее время на ее основе сможет появиться уже шестая генерация боевых истребителей. В нее российские ученые-конструкторы интегрируют все самые передовые достижения науки. Самолеты будут оборудованы стелс-покрытием, баллистическими боеголовками, лазерным оружием и защитой, искусственным интеллектом и другими опциями, необходимыми для ведения гипотетической войны.

Су-47 или «Беркут» был введен в эксплуатацию порядка десяти лет назад, одновременно с созданием Соединенными Штатами F-22 «Раптора». Первый полет воздушное судно совершило осенью 1997 года, дав начало испытаниям на его платформе сложных и новаторских технологий. Благодаря особенностям конструкции он мог бы лидировать в маневренности с любыми истребителями в мире. Именно этот факт привел к повышенному напряжению среди стран НАТО. В нем разработчики увеличили отношение подъемной силы крыла к лобовому сопротивлению, а также устойчивость при больших углах атаки.

При этом минимальная скорость полета «Беркута» стала меньшей, а дальность на дозвуковых скоростях возросла. Это дает ему возможность быть более мобильным, используя укороченные взлетно-посадочные полосы. Стреловидная же форма крыла повышает эффективность во время боя. Несмотря на отказ Москвы и далее финансировать проект, он все же смог вызвать тревогу у Запада.

Источник: politros.com