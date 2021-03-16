Анонсирован ZTE Axon 30 Pro: первый смартфон с тремя 64-мегапиксельными камерами

16.03.2021, 12:22, Разное

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Настоящую революцию может сделать в мобильной индустрии новый смартфон от компании ZTE. Axon 30 Pro станет первым подобным устройством с тремя 64-мегапиксельными камерами.

Китайский бренд ZTE, несмотря на существенные усилия в продвижении своих смартфонов, так и не смог стать лидером в данной сфере. Однако все может измениться после выхода его очередной новинки, Axon 30 Pro. В нем производитель предусмотрел «изюминку», которой ранее не было ни в одном устройстве других производителей. В то время, как не все бренды еще превысили 50-мегапиксельный показатель своих главных объективов в основной камере, здесь будет сразу три высококачественных датчиков. Причем их разрешение составит 64 миллиона точек каждый. Сенсоры, названные техностилистами китайской компании Trinity, заключены в прямоугольный с закругленными концами блок.

Мощность и производительность девайсу обеспечивает наиболее актуальный на сегодняшний день процессор Snapdragon 888. Однокристальную мобильную платформу на восьми ядрах в ZTE Axon 30 Pro дополняет объемный чип оперативной памяти, значение которого пока не раскрывается. Фронтальная 44-мегапиксельная камера аппарата размещена под панелью OLED-дисплея, отличающегося частотой смены кадров в 144 Герца.

Как отмечает один из ТОП-менеджеров ZTE Лу Цяньхао, девайс станет самым лучшим камерофоном 2021 года. Сканер отпечатков пальцев встроили в кнопку включения, а аккумуляторная батарея получила вместительность 3890 мАч и поддерживает быструю 30-Ваттную зарядку. «С коробки» в аппарате установлена последняя, одиннадцатая модификация операционной системы Android. Официальная презентация запланирована на второй квартал, ближе к мероприятию станут известны и другие подробности ZTE Axon 30.

Источник: www.ixbt.com