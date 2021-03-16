Первые тесты оперативной памяти DDR5 показали ощутимый прирост скорости

16.03.2021, 12:22, Разное

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Китайская компания Longsys протестировала инженерные образцы модулей оперативной памяти DDR5, чтобы продемонстрировать, насколько их удалось ускорить в сравнении с предыдущей технологией DDR4. Оперативной памятью DDR5 удастся воспользоваться после выхода платформы Intel Alder Lake.

В основном принято считать, что вследствие прогресса ускорение получают видеокарты и процессоры, но касается это также оперативной памяти. Производитель модулей памяти DDR5 Longsys провел собственные тесты, воспользовавшись платформой Intel Alder Lake. В некоторых случаях прирост составлял практически полтора раза.

Сотрудники компании Longsys тестировали двухранговые модули, имевшие частоту 4800 МГц с таймингами CL40 (40-40-40-77). Так, в бенчмарке Master Lu платформе Intel Alder Lake в связке с памятью DDR5 удалось набрать 190 000 баллов. В свою очередь система с DDR4 набирала только 92 000 баллов.

Кроме бенчмарка Master Lu тесты проводились с использованием AIDA64. В трех испытаниях повышение производительности памяти DDR5 составило 28%, 27% и 10% соответственно в сравнении с памятью DDR4. В данном случае речь шла о скорость чтения данных, их записи и копирования. Но стоит отметить, что во всех тестах использовались инженерные образцы модулей DDR5.

Источник: www.ixbt.com