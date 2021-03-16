 

Володин предложил привязать ставку по ипотеке к уровню доходов

16.03.2021, 12:18, Разное
✔ Подписаться на Telegram-канал
✔ Подписаться в Google News

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин выступил с инициативой привязать льготную ставку по ипотеке к среднедушевому уровню доходов в регионе. По мнению политика, это позволит поддержать наименее обеспеченные регионы, сбалансировать ситуацию на рынке труда и создаст для граждан дополнительный стимул жить и работать в своем регионе.

Володин отметил, что благодаря программе льготной ипотеки под 6,5% годовых более двух миллионов россиян смогли улучшить свои жилищные условия. Кроме того, она стала поддержкой для строительного бизнеса во время пандемии коронавируса COVID-19. Уже в минувшем году в 61 регионе России восстановился спрос на недвижимость.

Вячеслав Володин пояснил, что ставка по ипотеке одинакова для жителей Москвы и Волгоградской области, однако в столице средний уровень доходов составляет 75,2 тысячи рублей, а в Волгограде – 25 тысяч рублей. Таким образом, граждане этих регионов не имеют равного доступа к ипотеке. Председатель Госдумы также напомнил, что недавно власти ввели льготную ипотеку в 2% для регионов Дальнего Востока, а также сельскую ипотеку под 3% годовых.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Замминистра здравоохранения рассказал о способе избежать инсультов

30.10 / Мнение: Эмиграция из-за Сталина

02.03 / Ученые сообщили о новой угрозе для человечества от глобального изменения климата

29.07 / Модель Коко Роша ждет третьего ребенка

28.01 / Индия заблокировала китайскую сеть TikTok — Китай недоволен

23.07 / Мнение: С каких пор преступники – уважаемые люди?

30.01 / Мнение: «Незначительное снижение уровня коррупции», причина расстрела и санкции против Абрамовича

09.07 / В Великобритании опубликованы новые данные о числе бессимптомных носителей COVID

11.02 / В Госдуме хотят защитить россиян от списания денег за долги

17.07 / Огромный рой насекомых, странное существо и необычные тени в доме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска