 

Умерла звезда “Чужого” и “Бегущего по лезвию”

16.03.2021, 12:18, Разное
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В США скончался актёр Яфет Котто, знаменитый по ролям в кинокартинах “Чужой” и “Бегущий по лезвию”. На момент смерти ему был 81 год.

О смерти Котто сообщила его жена Тесси Синахон, однако причины его ухода она не указала. Синахон отметила, что смерть артиста стала для всех его близких неожиданностью. У Яфета Котто было много планов, включая съёмки в кино. Также он хотел основать свою религиозную организацию, сообщает телеканал “360”.



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