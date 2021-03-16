Мнение: Средняя зарплата в России выросла на 8 процентов?

16.03.2021, 11:58, Разное

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Бензин опять рекордно подорожал. Никогда такого не было, и вот опять — почти 56 тысяч рублей за тонну 92-го! На заправках, правда, бензин продают по 44 рубля за литр, но тут нужно помнить, что бензин легче воды. В тонне бензина содержится примерно 1315 литров бензина, так что оптовые 56 тысяч за тонну — это, на самом деле, 42 рубля 50 копеек за литр.

https://lenta.ru/news/2021/03/12/benz/

Если вас удивляет, как заправки могут существовать со смешной наценкой в 3%, то тут тоже никакого секрета нет. Правительство прикручивает цены на бензин, так что бензином заправки торгуют или в небольшой убыток, или, в самом лучшем случае, в ноль. Свои деньги заправки в России делают на товарах и услугах. Например, на продаже водителям кофе и выпечки. Заправил полбака — заправка получила 50 рублей, которые тут же ушли на оплату бензовозов и прочей инфраструктуры. Съел кленовый пекан и выпил кофе — заправка получила 250 рублей, из которых значительная часть пойдёт в доход.

Кстати, лайфхак. Если вам надо купить так называемую «премиальную еду», — лучший швейцарский шоколад, например, или какие-нибудь особенно интересные снеки, — заезжайте на ближайшую заправку из числа дорогих. Премиальная еда обычно оседает именно на заправках, так как супермаркеты требуют от поставщиков таких конских скидок, что качественные товары могут появиться в супермаркетах разве что в виде исключения.

Средняя зарплата в России составила в 2020 году 49 тысяч рублей. В центральном округе побольше — 60 тысяч. На Северном Кавказе значительно меньше — 28 тысяч. В среднем по стране, повторюсь, 49 тысяч:

https://tjournal.ru/analysis/161558-kakaya-srednyaya-zarplata-v-rossii-2020-naglyadno

Если предположить, что за последние три месяца наша зарплата сильно не выросла, то на среднюю зарплату россиянин может сейчас купить… 1120 литров бензина.

Для сравнения, в 2013 году средняя зарплата в России составляла 30 тысяч рублей, а бензин стоил тогда 29 рублей за литр. Таким образом, на среднюю зарплату можно было купить… 1030 литров бензина. Исчисленные в бензине, наши доходы выросли после воссоединения с Крымом на 8%.

Глядя на эти цифры, которые каждый может без труда проверить самостоятельно, вспомните ещё раз тезисы вечно-недовольных:

— народ нищает и нищает, нищает и нищает;

— бензин дорожает как на дрожжах, независимо от цен на нефть;

— от бензина зависят все цены, это ключевой для экономики товар;

— санкции за Крым привели к резкому падению доходов населения.

Особо одарённые экономисты, наверное, придерутся к средней зарплате, выдав замшелую ересь про «в среднем мы едим голубцы»:

https://ruxpert.ru/Приёмы_борьбы_со_статистикой

Вместе с тем на суть расчётов размер средней зарплаты не влияет. Если условный вахтёр получал в 2013 году втрое меньше средней зарплаты, так он и в 2020 году также получал втрое меньше среднего: предполагать противное у нас нет никаких оснований. Таким образом и его благосостояние (выраженное в бензине) также выросло на эти 8%.

Казалось бы, журналисты должны всё это понимать: их работа заключается в том, чтобы профессионально разбираться в новостях и обращать внимание читателей на нюансы, которые ускользают от взгляда обывателя. К сожалению, ничего подобного на практике не происходит: журналисты распространяют самые дремучие экономические суеверия с наивностью влюблённого в русский рэп школьника.

К счастью, ситуация постепенно меняется к лучшему. Исследования показывают, что молодёжь уже отходит от варварского убеждения «надо быстрее тратить, пока нас не ограбили повышением цен на бензин». К примеру, данные Тинькоффа показывают, что средний возраст российского инвестора — 35 лет:

https://www.tinkoff.ru/invest/news/342033/

По одним только клиентам Тинькоффа нельзя судить обо всех инвесторах. Тинькофф — банк с весьма специфической репутацией, который, вдобавок, не входит в дюжину системообразующих. Но и другие наблюдения также показывают, что российская молодёжь становится с каждым годом всё более и более финансово грамотной. Ещё лет 20-30 и мы, пожалуй, сумеем преодолеть доставшийся в нам наследство провал.