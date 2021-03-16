Мнение: Италия переехала

16.03.2021, 11:38, Разное

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Италия переехала. CNN не будет врать.



Между тем, почти вся Западная Европа остановила вакцинацию "АстроЗенекой". Более того, даже некоторые страны Африки остановили использование этой вакциной, включая Демократическую Республику Конго.

На Украине заявили, что останавливать использование ухудшенного индийского клона этой вакцины не будут. Украина – не Европа.

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