 

Капитан клуба МХЛ «Динамо» Файзутдинов умер в реанимации

16.03.2021, 11:36, Новости дня
✔ Подписаться на Telegram-канал
✔ Подписаться в Google News

Защитник клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов, который оказался в реанимации из-за попадания в него шайбы во время матча в Ярославле, скончался в возрасте 19 лет, сообщила пресс-служба «Динамо».

Инцидент произошел во время гостевого матча серии первого раунда плей-офф МХЛ против «Локо» из Ярославля.

 

Встреча прошла 12 марта и закончилась со счетом 5:1 в пользу ярославской команды, передает ТАСС. Позднее Файзутдинов был доставлен в местную больницу, где находился в критическом состоянии.

Напомним, в 2018 году школьника убило шайбой на тренировке в Липецкой области.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Страны договорились помочь задержавшимся в плавании морякам вернуться домой

02.10 / Медицинское сообщество Омска ответило Навальному

11.08 / В Минске остановили метро из-за спрыгнувшего на рельсы мужчины с плакатом

27.12 / SCMP – учительница из Китая стала интернет-звездой, устроив школьникам зимнюю «проверку на подштанники»

27.07 / Минцифры анонсировало получение гражданами Украины электронного адреса вместе с паспортом

10.01 / Новый кроссовер Kia Sportage получит более агрессивный облик

03.08 / Эксперты Белого дома говорят о новой фазе эпидемии COVID-19 в США

29.09 / Азербайджан заявил о ликвидации армянского полковника в Карабахе

24.12 / В украинских Карпатах создали специальные бригады для охраны ёлок от браконьеров

11.07 / Правительство внесло в Госдуму законопроект о разглашении врачебной тайны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска