Капитан клуба МХЛ «Динамо» Файзутдинов умер в реанимации

16.03.2021, 11:36, Новости дня

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Защитник клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов, который оказался в реанимации из-за попадания в него шайбы во время матча в Ярославле, скончался в возрасте 19 лет, сообщила пресс-служба «Динамо».

Инцидент произошел во время гостевого матча серии первого раунда плей-офф МХЛ против «Локо» из Ярославля.

Встреча прошла 12 марта и закончилась со счетом 5:1 в пользу ярославской команды, передает ТАСС. Позднее Файзутдинов был доставлен в местную больницу, где находился в критическом состоянии.

Напомним, в 2018 году школьника убило шайбой на тренировке в Липецкой области.