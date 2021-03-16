Рогозин уверен, что США недооценили технический потенциал Роскосмоса

16.03.2021, 11:36, Новости дня

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США недооценивают технический потенциал Роскосмоса и его волю к освоению дальнего космоса, поэтому госкорпорации пришлось отказаться от участия в создании Gateway, сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

«Мне кажется, американские коллеги недооценили наш технический потенциал и волю», – написал Рогозин в Facebook в переписке с одним из подписчиков, обсуждая ситуацию, когда Роскосмосу пришлось отказаться от участия в создании Gateway, поскольку НАСА не предложило равноправного партнерства.

По словам Рогозина, примерно то же самое было 8-10 лет назад, когда в США недооценили потенциал России, волю восстановить российский оборонно-промышленный комплекс и в кратчайшие сроки перевооружить армию.

Также он отметил, что Роскосмос предлагал НАСА различные варианты увеличения роли РФ в проекте, но «ответа по существу не было». В итоге РФ заключила меморандум о сотрудничестве в создании международной научной лунной станции с Китаем.

При этом Рогозин не исключил, что российская сторона может вернуться в проект Gateway, если ей предложат достойные условия. «Это зависит от способности наших американских коллег предложить действительно равноправные условия сотрудничества. Но в любом случае необходимо обсуждать единые технические стандарты для возможности стыковки нашего корабля «Орел» с Gateway. Это может понадобиться», – сказал Рогозин.

Создание станции Gateway на орбите естественного спутника Земли запланировано в рамках американской лунной программы. В конце сентября 2017 года в Роскосмосе объявили, что главы космических агентств РФ и США договорились о создании космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны, начиная с 2024 года. Оговорено, что участие в проекте могут принять Китай, Индия, а также другие страны БРИКС.

Рогозин позже заявил, что РФ может участвовать в проекте окололунной станции только на равноправных началах. Глава госкорпорации назвал проект Getaway американоцентричным. РФ должна была изготовить только один модуль станции – шлюз для выходов в открытый космос. Основной вклад в проект вносили США. Рогозин заявил, что РФ готова участвовать в проекте, если он будет построен по принципам равноправия, как Международная космическая станция.