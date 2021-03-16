В Кремле назвали “мифом” заявления о новом мирном плане по Донбассу

16.03.2021, 11:36, Новости дня

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Нового мирного плана по урегулированию на Донбассе не существует, на столе переговоров его нет, заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью “Интерфаксу” 16 марта.

Козак назвал документ “очередным мифом” и сказал, что никто из участников минского и нормандского форматов не знает о нем.

Козак, являющийся представителем от России на переговорах в “нормандском формате” на уровне политсоветников, рассказал, что 8 февраля представители Германии и Франции предприняли очередную попытку согласовать “компромиссный проект” рекомендаций “нормандского формата” для трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в целях подготовки “дорожной карты” по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями”.

Он отметил, что “представленный проект является чрезмерно “компромиссным” поскольку его обтекаемые положения вызовут новые неразрешимые противоречия в ТКГ. В связи с этим 16 февраля Россия направила всем участникам переговоров уточняющие поправки и предложила Киеву представить свои предложения к франко-германскому проекту и изложить позицию относительно российских поправок, пояснил представитель Кремля. С тех пор украинские коллеги “хранят многозначительное молчание”, сказал он.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 9 марта сообщил, что есть конкретный план мирного завершения войны на Донбассе, предложенный Францией и Германией и доработанный Украиной, он “на столе” и стороны ждут ответа России. Ермак добавил, что неодобрение этого плана Россией будет означать, что Кремль не хочет прекращения войны и восстановления мира на Донбассе.

В МИД РФ заявили, что “первый раз слышат” о таком плане.

Представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш говорил, что Россия на начальном этапе разработки этих предложений заявила о невозможности “Нормандской четверки” вмешиваться в дела Украины.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россия должна утвердить направленные ей предложения по мирному плану завершения войны на Донбассе.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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