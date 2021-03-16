 

В Кремле назвали “мифом” заявления о новом мирном плане по Донбассу

16.03.2021, 11:36, Новости дня
✔ Подписаться на Telegram-канал
✔ Подписаться в Google News

Нового мирного плана по урегулированию на Донбассе не существует, на столе переговоров его нет, заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью “Интерфаксу” 16 марта.

Козак назвал документ “очередным мифом” и сказал, что никто из участников минского и нормандского форматов не знает о нем.

Козак, являющийся представителем от России на переговорах в “нормандском формате” на уровне политсоветников, рассказал, что 8 февраля представители Германии и Франции предприняли очередную попытку согласовать “компромиссный проект” рекомендаций “нормандского формата” для трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в целях подготовки “дорожной карты” по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями”.

Он отметил, что “представленный проект является чрезмерно “компромиссным” поскольку его обтекаемые положения вызовут новые неразрешимые противоречия в ТКГ. В связи с этим 16 февраля Россия направила всем участникам переговоров уточняющие поправки и предложила Киеву представить свои предложения к франко-германскому проекту и изложить позицию относительно российских поправок, пояснил представитель Кремля. С тех пор украинские коллеги “хранят многозначительное молчание”, сказал он.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 9 марта сообщил, что есть конкретный план мирного завершения войны на Донбассе, предложенный Францией и Германией и доработанный Украиной, он “на столе” и стороны ждут ответа России. Ермак добавил, что неодобрение этого плана Россией будет означать, что Кремль не хочет прекращения войны и восстановления мира на Донбассе.

В МИД РФ заявили, что “первый раз слышат” о таком плане.

Представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш говорил, что Россия на начальном этапе разработки этих предложений заявила о невозможности “Нормандской четверки” вмешиваться в дела Украины.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россия должна утвердить направленные ей предложения по мирному плану завершения войны на Донбассе.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Компания Microsoft представила новый пакет приложений Office 2021

16.11 / Ученые прогнозируют разрушительное цунами на Аляске

28.07 / В столкновениях с полицией в Багдаде погибли двое демонстрантов

08.09 / Эксперт: Кобзеву удалось защитить экологические интересы Иркутской области

24.12 / В Украине пытались создать фейковые госорганы с контролем из-за рубежа – СБУ

22.07 / Мэр Мариуполя Бойченко: Не хватает платформы, где бы мэры рассказывали про свой успех и делились опытом. Она может быть при Офисе президента

16.10 / На ремонте крыши только одного дома воруют полмиллиона гривен – Кучеренко

13.09 / В ЕС назвали ожидаемую дату согласования санкций против Белоруссии

19.09 / “Схемы”: Украина платит России каждый год $200 млн за хранение ядерного топлива

14.07 / СК установил причастность Абызова к другим преступлениям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска