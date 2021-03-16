Проект закона о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси передан на рассмотрение парламента

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16.03.2021, 11:36, Новости дня
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Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг под руководством Андрея Геруса направил проект закона о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси на рассмотрение в сессионном зале. Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.

11 марта на сайте Верховной Рады опубликовали проект постановления о принятии законопроекта о запрете на импорт электроэнергии из России и Беларуси в первом чтении. 

Законопроект зарегистрирован в Верховной Раде в декабре 2020 года депутатом от “Батьківщина” Алексеем Кучеренко. 27 января 2021 года он успешно прошел комитет по вопросам энергетики, и 3 марта – комитет по вопросам бюджета.

Проект закона предусматривает полномочия Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг ограничить доступ к межгосударственным сечениям линий электропередачи с Россией и Беларусью, которые не являются членами Энергетического сообщества ЕС.

1 февраля на сайте НЭК “Укрэнерго” появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным “Интерфакс-Украина”, две украинские компании получили доступ к импорту.

С 3 января 2021 года Украина возобновила закупку электроэнергии в Беларуси с АЭС в городе Островец. В 2019 году народный депутат от “Европейской солидарности”, член межфракционного депутатского объединения “Энергетическая независимость и безопасность Украины” Михаил Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”.

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал “Минпром”. По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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