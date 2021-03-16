 

Волочкова в микробикини села на поперечный шпагат

16.03.2021, 11:36, Новости дня
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45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова на странице в Instagram 15 марта показала, как окунается в купель в оранжевом купальнике с микрострингами. В финале ролика балерина села на поперечный шпагат поверх купели и сделала пружинящие движения.

“Вот и наступила весна… И лед в купели растаял… Довольствуюсь снегом. Так обычно начинается мое утро”, – написала она.” – написала она.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

20 января 2021 года Анастасии Волочковой исполнилось 45 лет.

Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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