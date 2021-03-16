 

alyona alyona в белье снялась для обложки нового альбома в окружении голых мужчин

16.03.2021, 11:36, Новости дня
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Украинская певица alyona alyona 14 марта в Instagram опубликовала фото обложки своего нового альбома Galas.

По словам певицы, его релиз запланирован на 9 апреля. 

На обнародованном фото певица запечатлена на красном фоне в черных трусах и бюстгальтере в окружении голых мужчин, которые позируют, опираясь спинами на ее бедра. 

“Мы создали что-то интересное. Пришло время показать это вам”, – анонсировала артистка выход своего третьего альбома.

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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

Она стала популярной после выхода в 2018 году песни “Рибки”. В 2019 году The New York Times включил alyona alyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы. В 2020 году певица была представлена в рейтинге американского Forbes “30 до 30” в двух категориях – “Развлечения” и “Знаменитости”, а украинский Forbes внес артистку в национальный список самых успешных и перспективных молодых украинцев “30 до 30”.

В январе 2021 года исполнительница стала победительницей международной премии Евросоюза Music Moves Europe Talent Awards. 

За время музыкальной карьеры певица выпустила два альбома: “Пушка” (2019) и “В хаті МА” (2019).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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