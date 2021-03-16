Фармацевты нашли лекарство от болезни Альцгеймера

16.03.2021, 11:34, Разное

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Американские фармацевты нашли лекарство от наиболее распространённой формы деменции – болезни Альцгеймера. Это моноклональное антитело донанемаб.

На сегодняшний день невозможно вылечить патологию, при которой мозг теряет все свои функции, а медикаментозная терапия способна лишь частично повлиять на её симптомы. В новом исследовании фармацевты предположили, что у людей с болезнью Альцгеймера появился шанс на выздоровление. В проекте участвовали 257 пациентов с ранними симптомами данного заболевания.

В течение 76 недель одной группе добровольцев давали известное плацебо, а представители второй получали донанемаб. Новый препарат на 32% превзошёл своего предшественника, по итогам позитронно-эмиссионной томографии, которую провели на 52-й неделе исследования, у 60% пациентов мозг стал как у здорового человека. Стоит отметить, что исследователи также увидели замедление развития когнитивных и функциональных нарушений.

Однако препарат ещё не готов к выпуску на фармацевтический рынок. Для того чтобы справиться с болезнью Альцгеймера, вызывающей проблемы с памятью, мышлением и поведением, необходимо провести ещё ряд дополнительных исследований, которые продлятся вплоть до 2023 года.

Источник: www.gazeta.ru